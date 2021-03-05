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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Alamy.com
Haber Giriş: 05.03.2021 - 15:25 | Son Güncelleme:

AfD’nin toptan izlenmesi mahkemeye takıldı

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AfD’nin toptan izlenmesi mahkemeye takıldı

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’nın (BfV) sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) faaliyetlerini ülke genelinde izlemesi mahkemeye takıldı.

KÖLN İdari Mahkemesi, AfD’nin tümünün ‘şüpheli kategorisine’ alınamayacağı kararı vererek, en azından ‘şimdilik’ faaliyetlerinin Almanya genelinde izlenmesi yolunu kapattı. Mahkeme, bu yöndeki kararına BFV’nin politik partilere dönük şans eşitliğini gözönünde bulundurmamasını gerekçe gösterdi. Ancak BfV’nin karara itiraz yolunun açık olduğu ve böyle bir durumda son kararı Münster’deki Yüksek İdari Mahkeme’nin vereceği de belirtildi.

 

 

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