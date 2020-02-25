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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 25.02.2020 - 11:45,Son Güncelleme:/

AfD’nin oyununa gelmenin faturası ağır oldu

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AfD’nin oyununa gelmenin faturası ağır oldu
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Hamburg’da pazar günü yapılan eyalet seçimlerinde oy sayımı tamamlandı. Resmi olmayan rakamlara göre, yüzde 4.9 oy alan FDP, barajın altında kaldı.

FDP listesinden sadece Anna von Treuenfels, seçim bölgesindeki tercihli oylarla Meclise’e girebildi. FDP, beş yıl önceki Hamburg Eyalet seçimlerinde yüzde 7.4 ile meclise girmişti. Thüringen Eyalet Meclisi’nde yapılan başbakanlık seçimi, FDP’nin Hamburg’da ciddi oy kaybına yol açtı. 5 Şubat’ta yapılan eyalet başbakanlık seçiminde aday olan FDP’li Thomas Kemmerich, aşırı sağcı AfD’in oylarıyla başbakan seçilmiş ve görevi de kabul etmişti. AfD’nin oyununa gelen Kemmerich, ülkede yaşanan siyasi çalkantılar sonucu başbakanlık görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

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