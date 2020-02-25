AfD’nin oyununa gelmenin faturası ağır oldu

FDP listesinden sadece Anna von Treuenfels, seçim bölgesindeki tercihli oylarla Meclise’e girebildi. FDP, beş yıl önceki Hamburg Eyalet seçimlerinde yüzde 7.4 ile meclise girmişti. Thüringen Eyalet Meclisi’nde yapılan başbakanlık seçimi, FDP’nin Hamburg’da ciddi oy kaybına yol açtı. 5 Şubat’ta yapılan eyalet başbakanlık seçiminde aday olan FDP’li Thomas Kemmerich, aşırı sağcı AfD’in oylarıyla başbakan seçilmiş ve görevi de kabul etmişti. AfD’nin oyununa gelen Kemmerich, ülkede yaşanan siyasi çalkantılar sonucu başbakanlık görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.