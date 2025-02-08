‘AfD’nin önünü ancak biz keseriz’

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SÖDER, Olaf Scholz başbakanlığında SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükumetini Almanya’yı çıkmaza sürüklemekle suçladı: “Şansölye Scholz gitmeli. Yeşiller’in Başbakan adayı olan Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in ekonomiden hiç haberi yok. Böyle biri Almanya başbakanı olmamalı.” Rusya’nın enerji kanallarını kapatmasına rağmen Yeşiller’in ısrarı nedeniyle Almanya’da faaliyetteki son 3 nükleer santralın kapatıldığını da hatırlatan Söder, “Böyle bir partiyle ortaklık edilmez. Yeşiller’in yeri muhalefettir” dedi. Avusturya, Fransa, Hollanda ve Macaristan’da aşırı sağcıların güçlenerek Avrupa Birliği (AB) için bir tehdit ve tehlike oluşturmaya başladıklarına dikkati çeken Söder, “Almanya’da sağ popülist AfD’nin en büyük karşıtı biziz. Biz AfD’ye karşı yangın duvarıyız. Bu partinin önünü ancak biz kesebiliriz” dedi.

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VATANDAŞLIK YASASI’NI ELEŞTİRDİ

SPD ile Yeşiller’in göç politikasını da eleştiren Markus Söder, CDU/CSU’nun Almanya’ya düzensiz göçü engellemekte, ülkeye izinsiz olarak girmek isteyenleri sınır kapılarından geri çevirmekte ve haklarında sınır dışı edilme kararı bulunan sığınmacılar ile suç işleyenlerin ülkelerine geri gönderilmesinde kararlı olduklarını yineledi. Suç işleyen Afgan ve Suriyeli sığınmacıları da sınır dışı edeceklerini ifade eden CSU lideri Söder, Scholz hükümetinin hayata geçirdiği çifte vatandaşlığı da içeren Modern Vatandaşlık Yasası’nı eleştirdi.

CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt

‘ALMANYA’YI KALKINDIRMAK İÇİN BURADAYIZ’

CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt de hem hükümet partilerine hem de AfD’ye tenkitler yağdırdı: “Biz değişim için buradayız. Biz, Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) birlikteliğini sağladık. Biz, Friedrich Merz’in başbakan olmasını istiyoruz. Biz, Almanya’yı yeniden kalkındırmak, her alanda geliştirmek istiyoruz. Almanya dünyaya açık bir ülkedir. Biz Almanya’nın dünyaya açık kalmasından yanayız. Ama bu ülkeye uyum sağlayan, uyum sağlamak isteyen insanlara açığız. Biz, ülkemizdeki demokratik yasalara riayet etmeyen suç işleyenlerin de ülkemizi terk etmelerini istiyoruz. Biz, göçün sınırlandırılmasından yanayız.”

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‘BUNLAR VATANPERVER DEĞİL, VATAN HAİNİ’

“Biz, haklarında sınır dışı edilme kararı verilenlerin sınır dışı edilmelerinden yanayız. Sınırlarımızdan kaçak girmek isteyenlerin sınırlardan geri çevrilmesinden yanayız. SPD ve Yeşiller, CDU/CSU’nun göçün sınırlandırılması konusundaki önerilerini kabul etmedi. Bizim değil, SPD ile Yeşiller’in bu tutumu tabuları yıkmaktır. SPD ve Yeşiller bu ülkenin güvenliğinin korunmasını engellemektedir. SPD, Yeşiller ve FDP’nin iktidarı döneminde sağ popülist AfD gücünü iki misli artırdı. Bunun sorumlusu koalisyon hükümetidir. Biz, AfD’nin karşısındaki sağlam kaleyiz. AfD, CDU ile CSU’nun kurucuları arasında yer aldığı Avrupa Birliği’ni (AB) terk etmek istiyor. AB’yi dağıtmak istiyor. NATO’yu terk etmek istiyor. Bunlar vatanperver değil, vatan hainidir.”