AfD’nin izlenmesine onay

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ALMANYA’da ‘aşırı sağcı şüpheli vaka’ kategorisinde olan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile partinin gençlik teşkilatı ‘Genç Alternatifler’in faaliyetlerinin Federal Anayasa Koruma Teşkilatları ile Eyalet Anayasa Korumu Teşkilatları tarafından izlenmesi yolu tamamen açıldı. Köln İdari Mahkemesi’nin 2022 yılında bu yönde aldığı karar Münster’deki Yüksek İdari Mahkemesi tarafından da onaylandı. Mahkeme, AfD’nin belirli gruplara dönük olarak insan onuruyla ve demokratik prensiplerle bağdaşmayan bir tutum sergilediğine, Alman vatandaşı olan göçmen kökenlilere hukuksal olarak daha düşük bir statü verilmesinden yana olduğu görüşünde birleşerek, hem partinin hem de Genç Alternatifler’in faaliyetlerinin ilgili birimler tarafından izlenebileceğine karar verdi.

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ALMAN ANAYASASI İLE BAĞDAŞMIYOR

Mahkeme heyeti Başkanı Gerald Buck, AfD’nin yabancılar ve Müslümanlara dönük olarak aşağılayıcı ve insan onuruna yakışmayan davranışlarda bulunduğunun belirlendiğine dikkat çekerken, böyle bir ayrımcılık ve dışlamanın Alman Anayası ile bağdaşmadığının altını çizdi. Münster Yüksek İdari Mahkemesi’nin Köln İdari Mahkemesi’nin kararını onaylamasıyla sağ popülist AfD’nin faaliyetlerinin izlenmesi yolu tamamen açılırken, AfD’nin bir üst mahkemeye itiraz yolunun açık olduğu da belirtildi. AfD’nin Leipzig’deki Federal İdari Mahkemesi’ne başvurarak Münster Yüksek İdari Mahkemesi’nin bu kararına itiraz etmesine kesin gözüyle bakıldığına da işaret edildi. Ancak şu aşamada bu karara itiraz edilmesine henüz izin çıkmadığı da açıklandı.