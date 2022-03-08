AfD’nin istihbarata açtığı dava başladı

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DURUŞMANIN ana konusunu, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın, AfD’nin Alman devleti için tehlike teşkil edecek unsurlar nedeniyle ‘Şüpheli vaka’ olarak değerlendirme girişimi yer alıyor. Böyle bir durumda istihbarat her türlü yöntemi kullanarak partiyi takibe ve gözetim altına alacak. İstihbaratın AfD’yle ilgili değerlendirmesinden sonra AfD, mahkemeye başvurarak itiraz etmişti. Yasa gereği, istihbarat mahkeme karar verinceye kadar AfD’yi gözlem altına alamadı.

‘AZINLIKLARIN ONURUNU HİÇE SAYIYOR’

İdare Mahkemesi Başkanı hakim Michael Huschens’in başkanlık ettiği duruşmaya AfD Genel Başkanı Tino Chrupalla da katıldı. Dava süresince istihbarat, mahkemeye yüzlerce dosya sunarak AfD’nin neden tehdit oluşturmaya yönelik ‘Şüpheli’ olması gerektiğini savundu. Dosyalarda AfD’li üst düzey yöneticilerin anayasanın korunması açısından hukukun üstünlüğünü veya demokrasi ilkesini ihlal ettiği veya göçmenlerin, Müslümanların ve diğer azınlıkların insanlık onurunu hiçe saydığı açıklamaları da yer alıyor.

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AfD, ayrıca partinin ‘Flügels-Kanatlar’ adlı yapılanmasının istihbarat tarafından ‘Aşırı sağcı’ olarak tanımlanmasına karşı dava açtı. AfD Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke tarafından kurulan Flügels, bu süre içinde de resmi olarak kendiliğinden dağıldı. Ancak AfD buna rağmen, istihbaratın, kapanan yapılanmayı aşırı sağcı olarak tanımlamasını kaldırtmak istiyor. Flügels yapılanmasının yaklaşık 7 bin üyesinin olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan AfD, gençlik teşkilatının da ‘Aşırı sağcı şüphesi“ olarak tanımlanmamasını istiyor.

YÜZDE 10.3 OY ORANI VAR

AfD, 2013 yılında Yunanistan’a ekonomik kriz nedeniyle yapılacak olan Euro Kurtarma Fonu tartışmalarında şekillenmiş ve AB karşıtları tarafından kurulmuştu. Ancak zaman içinde aşırı sağa teslim olan parti başta İslam ve Müslüman karşıtlığının yanı sıra mülteci düşmanlığıyla da biliniyor. AfD bugün 16 eyalette temsil ediliyor. Son yapılan genel seçimlerde yüzde 10.3 oy oranıyla Federal Meclis’e yeniden girmeyi başardı.