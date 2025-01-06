AfD’nin değil ‘kardeşlerin’ seçim kampanyası!

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ALMANYA’da 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimlere sığınmacılar ve düzensiz göç ile ekonomik alandaki durgunluğun damga vuracağı kesinleşti. Sağ popülist Almanya için Alternatif’ten (AfD) sonra iktidara göz diken ana muhalefet CDU/CSU’nun da seçim kampanyasında sığınmacı ve düzensiz göç konularını ön planda tutacağı açıklandı. 2021 yılından beri iktidarda bulunan SPD’nin seçim kampanyasında ekonomik alanda gelişmeler, ücret artışı ve emeklilik konularına ağırlık vereceği belirtilirken, hükümet ortağı Yeşiller ile koalisyonu terk eden FDP’nin 9 Ocak’ta saptayacağı seçim programında da düzensiz göç ile sığınmacıların ilk sırada yer alacağı sinyalleri yoğunlaştı.

YASALARI İPTAL EDECEĞİZ

Başbakan Olaf Scholz’u başvuruları kabul edilmeyen sığınmacıların sınır dışı edilmesi konusunda verdiği sözü tutmamakla suçlayan CDU ile ‘kardeş parti’ CSU’nun seçim kampanyasında bunu daha da dillendireceği kesinleşti. Hem CDU hem de CSU’lu politikacılar, iktidara gelmeleri halinde, Afgan ve Suriyeliler de dahil, başvuruları geri çevrilen sığınmacıları hızlı bir biçimde sınır dışı etmekte kararlı olduklarını yinelediler. CSU’nun bugün Yukarı Bavyera’daki Chiemsee’de başlayan ve üç gün sürecek olan Değerlendirme Toplantısı’nda kesin şekli verilecek seçim programında, Almanya’nın sınırlarında kontrollerin artırılması, güvenli ülkeler ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen sığınmacıların sınır kapılarından geri gönderilmesi, Almanya’da başvuruları kabul edilmeyenlerin de derhal geri gönderilmesi yer aldı. Aynı şekilde suç işleyen sığınmacıların da ülkelerine geri gönderilmesi de CSU’nun programında yer buldu.

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2 KEZ SUÇ İŞLEYEN SINIR DIŞI EDİLSİN

CDU ile bir adım daha ileri giderek Almanya’da iki defa suç işleyen sığınmacılar ile yabancıların sınır dışı edilmesini istedi. CDU/CSU’nun başbakan adayı ve CDU lideri Friedrich Merz, Almanya’da iç güvenliği ve barışı tehlikeye sokanlara göz yummayacaklarını vurguladı. CDU/CSU’nun iktidara gelmesi halinde, Scholz hükümetinin hayata geçirdiği Esrar Yasası’nı, Kalorifer Yasası’nı ve belirli koşulları yerine getiren herkese çifte vatandaşlık verilmesini içeren yeni Vatandaşlık Yasası ile sosyal yardım nitelikli Yurttaş Parası ile ilgili düzenlemeyi iptal edeceği de açıklandı. CDU lideri Merz, suç işleyen çifte vatandaş statüsündeki göçmen kökenlilerin Alman pasaportlarına el konulacağını da söyledi.

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MADE IN GERMANY

SPD’li Şansölye Olaf Scholz ise seçim kampanyasında, yatırımların artırılarak Almanya’nın daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasının kendileri için ilk sırada yer alacağını ilan etti. ‘Güvenlikle daha fazla kalkınma-gelişme’ sloganıyla sürdürülecek seçim kampanyasında, yeni yatırım yapacaklara ‘Made in Germany Bonus’ (Alman yapımı prim) ödenerek hem ülkenin kalkınmasına hem de yeni işyerleri yaratılmasına imkân kılınacağını da vurguladı. SPD’nin aynı zamanda emeklilik, enerji fiyatlarında düşüş, ücret artışı gibi farklı konulara ağırlık vereceği de belirtildi.



FDP’NİN ANAHTAR ROL UMUDU

FDP’nin Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlediği geleneksel ‘3 Kral Buluşması’ etkinliğinde, Yeşiller’in ülkeyi çıkmaza sürükleyeceği ileri sürülürken, CDU/CSU’ya ‘Yeşiller’le ortaklık etmeyin’ uyarısında bulunuldu. Almanya’nın politik bir dönüşüme ihtiyacı olduğu vurgulanan etkinlikte konuşan FDP lideri Christian Lindner, CDU/CSU ile ortaklık etmeye hazır olduklarını vurgularken, “Friedrich Merz ile birlikte Almanya’yı güçlendirip daha da ileri taşımaya talibiz” dedi.

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AVUSTURYA GİBİ OLURUZ

Yeşiller’in başbakan adayı olan Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, seçim kampanyasını Lübeck kentinde başlattı. Habeck-Bearbock ikilisinin önümüzdeki gün ve haftalarda kampanyayı diğer kentlerde düzenlenecek etkinliklerle sürdürecekleri belirtildi. Robert Habeck, Almanya’da demokratik partilerin seçimlerden sonra birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurgularken, “Aksi takdirde Avusturya gibi oluruz” uyarısında bulundu. “Ben kendisinin değil, ülkenin çıkarlarını ön planda tutan biri olarak birlikte yönlendirilecek bir politikada sorumluluk üstlenmeye hazırım” açıklamasında bulundu. Ayrıca tüm demokratik partilerin birbirleriyle ortaklık etmeye açık olmaları gerektiğini de söyledi ve “Yeşiller’le kesinlikle ortaklık yok” diyen CSU lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’i de dolaylı bir biçimde eleştirdi.