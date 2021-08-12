AfD’nin başvurusuna mahkemeden ret

AfD’nin gösterdiği adayın Federal Meclis Başkan Yardımcısı seçilmesi için Federal Meclis’in gereken imkânları sağlamaya mahkeme yoluyla zorlanması içerikli başvurusunu reddeden Anayasa Mahkemesi, Federal Meclis’in böyle bir şeye zorlanamayacağına karar verdi. 24 Eylül 2017 tarihinde yapılan genel seçimlerden bu yana AfD’nin gösterdiği 6 aday da diğer partilere mensup milletvekillerinin desteğini alamadı. Bazı AfD milletvekilleri üst üste 4 kez aday gösterildiği halde çoğunluğu bir türlü elde edemedi.