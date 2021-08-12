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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 12.08.2021 - 11:29 | Son Güncelleme:

AfD’nin başvurusuna mahkemeden ret

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AfD’nin başvurusuna mahkemeden ret

Karlsruhe’deki Federal Anayasa Mahkemesi, Almanya’da ana muhalefet konumundaki sağ popülist AfD’nin, kendilerinin aday göstereceği bir milletvekilinin de Federal Meclis Başkan Yardımcısı seçilebilmesi için tüzükte değişiklik yapılması başvurusunu reddetti.

AfD’nin gösterdiği adayın Federal Meclis Başkan Yardımcısı seçilmesi için Federal Meclis’in gereken imkânları sağlamaya mahkeme yoluyla zorlanması içerikli başvurusunu reddeden Anayasa Mahkemesi, Federal Meclis’in böyle bir şeye zorlanamayacağına karar verdi. 24 Eylül 2017 tarihinde yapılan genel seçimlerden bu yana AfD’nin gösterdiği 6 aday da diğer partilere mensup milletvekillerinin desteğini alamadı. Bazı AfD milletvekilleri üst üste 4 kez aday gösterildiği halde çoğunluğu bir türlü elde edemedi.

 

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