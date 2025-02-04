AfD’nin afiş parası Avusturya’dan

Haberin Devamı

FEDERAL Meclis’e yapılan bildiriye göre bağışın sahibi, yıllarca Avusturya’nın aşırı sağcı partisi FPÖ’ye de destek veren Gerhard Dingler olarak açıklandı. AfD, son dönemde biri 1.5 milyon Euro, diğeri ise 999 bin 900 Euro olmak üzere iki büyük bağış aldığını duyurmuştu. Almanya’da 35 bin Euro’yu aşan bağışlar Federal Meclis’e bildirilmek zorunda. Bu 2.5 milyon euroluk bağışın ise doğrudan parti kasasına giren nakit para değil, ayni bir bağış olduğu belirtildi. Bağışın, AfD lehine geniş çaplı bir afiş kampanyası şeklinde kullanılacağı ifade edildi.

6 BİN 395 AFİŞ BASILDI

Bu kapsamda, Almanya genelinde otobüs durakları ve büyük caddelere toplam 6 bin 395 afiş asılacağı ve bu afişlerin resmi seçim kampanyasından bağımsız olarak AfD’ye destek vereceği bildirildi. WDR, bu afişlerin şimdiden basıldığını duyurdu. Ancak bağışın kabul edilip edilmeyeceğine AfD federal yönetimi karar verecek.

Thüringen eyaletinde Horst Jan Winter tarafından AfD’ye yapılan 999 bin 999 Euro’luk bağış tartışmalara yol açmıştı. Winter, bu parayı bir iş insanı arkadaşından hediye olarak almış ve arkadaşının haberi olmadan AfD’ye bağışlamıştı. İş insanı, paranın AfD’ye bağışlandığını öğrenir öğrenmez bu hediyeyi geri almak için girişimde bulundu.