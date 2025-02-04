×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

AfD’nin afiş parası Avusturya’dan

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Afd#AVRUPADAN HABERLER
AfD’nin afiş parası Avusturya’dan
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 10:28

Avusturyalı bir kişi, Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak seçimlere üç hafta kala yabancı ve İslam karşıtı parti AfD’ye 2.5 milyon Euro bağış yaptı.

Haberin Devamı

FEDERAL Meclis’e yapılan bildiriye göre bağışın sahibi, yıllarca Avusturya’nın aşırı sağcı partisi FPÖ’ye de destek veren Gerhard Dingler olarak açıklandı. AfD, son dönemde biri 1.5 milyon Euro, diğeri ise 999 bin 900 Euro olmak üzere iki büyük bağış aldığını duyurmuştu. Almanya’da 35 bin Euro’yu aşan bağışlar Federal Meclis’e bildirilmek zorunda. Bu 2.5 milyon euroluk bağışın ise doğrudan parti kasasına giren nakit para değil, ayni bir bağış olduğu belirtildi. Bağışın, AfD lehine geniş çaplı bir afiş kampanyası şeklinde kullanılacağı ifade edildi.

6 BİN 395 AFİŞ BASILDI
Bu kapsamda, Almanya genelinde otobüs durakları ve büyük caddelere toplam 6 bin 395 afiş asılacağı ve bu afişlerin resmi seçim kampanyasından bağımsız olarak AfD’ye destek vereceği bildirildi. WDR, bu afişlerin şimdiden basıldığını duyurdu. Ancak bağışın kabul edilip edilmeyeceğine AfD federal yönetimi karar verecek.
Thüringen eyaletinde Horst Jan Winter tarafından AfD’ye yapılan 999 bin 999 Euro’luk bağış tartışmalara yol açmıştı. Winter, bu parayı bir iş insanı arkadaşından hediye olarak almış ve arkadaşının haberi olmadan AfD’ye bağışlamıştı. İş insanı, paranın AfD’ye bağışlandığını öğrenir öğrenmez bu hediyeyi geri almak için girişimde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Afd#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!