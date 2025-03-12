AfD’li vekiller futboldan dışlanamayacak

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Mahkeme kararında, kulüp tüzüğüne göre her aktif veya eski Federal Meclis üyesinin FC Bundestag’a katılma hakkı olduğu vurgulandı. Bu kuralın değiştirilmesi ancak tüzük değişikliği ile mümkün olabilecek. Dört AfD milletvekili mahkemeye başvurarak bu karara itiraz etmişti. Şimdiye kadar kulüpten resmi olarak ihraç edilmeyen vekiller, sadece maçlardan men edilmişti. Mahkemenin verdiği karar henüz kesinleşmedi. Kulüp yönetiminin karara itiraz etme hakkı bulunuyor. FC Bundestag kaptanı ve SPD milletvekili Mahmut Özdemir’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, kulüp yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği henüz netleşmiş değil.

Mart 2024’teki genel kurulda 29 milletvekili AfD’li vekillerin kulüpte yer almaması yönünde oy kullanırken, 11 milletvekili bu karara karşı çıktı, 2 vekil ise çekimser kaldı. O dönem konuşan Özdemir, “Bizim mesajımız çok net. AfD üyesi olarak aşırı sağcılıkla iş birliği yapan veya bunu tolere eden kişileri FC Bundestag’da istemiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. AfD’li vekiller Jörn König ve Malte Kaufmann, mahkeme kararının ardından yaptıkları açıklamada, “Yakında yeniden FC Bundestag formasıyla sahada olacağımız için mutluyuz” dedi.

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1961 YILINDA KURULDU

FC Bundestag, Federal Meclis üyelerinden oluşan bir futbol kulübü olarak 1961 yılında kuruldu. İlk maçını 12 Nisan 1961’de WDR televizyon kanalının VIP takımıyla oynadı. Kulüp üyeleri, her yıl mart ayından kasım ayına kadar, Federal Meclis’in oturum haftalarında salı günleri bir araya geliyor. Takımın iç saha maçları Berlin’deki Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark’ta oynanıyor. Kulübün eski üyeleri arasında Almanya’nın önemli siyasetçileri de yer alıyor. Yeşiller’den Joschka Fischer, CDU’dan Wolfgang Schaeuble ve Norbert Lammert, SPD’den Gerhard Schröder ve Franz Müntefering gibi isimler hem siyasette hem de FC Bundestag’da forma giymiş isimler arasında bulunuyor.