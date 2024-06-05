AfD’li siyasetçiye bıçaklı saldırı

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AfD Mannheim Teşkilatı’ndan verilen bilgilere göre, olay Rheinau semtinde pazar meydanı yakınlarında gerçekleşti. DW Türkçe’nin haberine göre, belediye meclisi için aday olan AfD’li siyasetçi bazı kişilerin afişlerini yırttığını gördü ve bunu neden yaptıkları sordu. Ancak karşı grup AfD’li siyasetçiye bıçakla saldırdı. Yaralanan siyasetçinin halen hastanede olduğu, bıçak darbeleri sonucu vücudunda kesikler bulunduğu bilgisi verildi. Afişleri yırtan üç kişiden ikisi kaçtı, biri ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. AfD, saldırının aşırı solcular tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. AfD Baden-Württemberg Teşkilat Başkanı Markus Frohnmaier, saldırıyı “Şoke olduk ve dehşete düştük” sözleriyle değerlendirdi.

SİYASETÇİLERE SALDIRILAR

Avrupa Parlamentosu (AP) ve bazı bölgelerdeki yerel seçimler öncesinde siyasetçilere yönelik saldırı olayları geçen günlerde de meydana gelmişti. Berlin Ekonomi Senatörü Franziska Giffey (SPD) Berlin’de, AP üyesi Matthias Ecke (SPD) Dresden’da saldırıya uğramıştı. Mannheim’da geçen cuma günü İslam karşıtı Pax Europa Yurttaş Hareketi’nin etkinliği sırasında bir Afgan’ın düzenlediği bıçaklı saldırıda aralarında bir polis memurunun da bulunduğu altı kişi yaralanmış, daha sonra polis memuru hayatını kaybetmişti.