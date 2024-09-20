AfD’li siyasetçiden korkutan kampanya!

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LENA Kotre, ‘X’ hesabından yaptığı açıklamada, seçmenlerine kendilerini koruma amaçlı kalem görünümlü metal bir savunma aleti olan ‘kubotan’ hediye edeceğini duyurdu. Eyalet meclisi seçiminde yarışan Kotre, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Her gün bıçaklı saldırılar ve kavgalar duyuyoruz. Hükümetin ne yapmamız gerektiğini söylediğini hatırlıyor musunuz? Kusmak zorundaymışız gibi davranmalı, şarkı söylemeli, alkışlamalı veya tıbbi bir acil durumunuz varmış gibi davranmalıymışız. Hepsi saçmalık. Çözüm bende. ‘Kubotan’ ile mücadele edebilirisiniz. Etkinliklerime katılıp bundan bir tane alın ve kendinizi savunmaya hazır olun.”

Avustralya, Kanada, İsviçre gibi bazı ülkelerde silah kategorisine sokulan ‘kubotan’, Almanya’da henüz aynı kategoride bulunmuyor. Tükenmez kaleme benzeyen yaklaşık 13 santimetre uzunluğunda sert metal çubuk olan ‘kubotan’ın sivri bir ucu bulunuyor. ‘Kubotan’, vücuttaki basınç ve sinir noktalarına vurarak karşı tarafı etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılabiliyor.