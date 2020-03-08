AfD’li politikacı Yunanistan’da solcularla kavga etti

YUNAN Sto Nisi gazetesinin haberine göre olay Kirchner ve Flesch’in antifaşist bir grubun düzenlediği gösteriye giderek protestocuları kışkırtmasıyla başladı. Göstericilerin bu iki ismi kovalaması üzerine Yunan polisi duruma müdahale ederek Kirchner ve Flesch’i göstericilerin elinden aldı. Oliver Flesch, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “20 ila 25 Antifa (Almanya’da antifaşist gruplar için kullanılan tanımlama) taraftarınca çembere alındık. Bizi oradan çıkartan Yunan polisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Yunanistan’ın Midilli Adası’na cuma günü de Almanya’dan bir başka aşırı sağcı grup gitmişti. Gruptan bir kişi ada sakinleri tarafından kafasından yaralanırken Kimlikçiler Hareketi’nin (Identitäre Bewegung) kamuoyunda bilinen isimlerinden Mario Müller de yüzüne darbe almıştı.