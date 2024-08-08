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AfD’li Dornau’ya para cezası

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#Almanya#Jörg Dornau#AVRUPADAN HABERLER
AfD’li Dornau’ya para cezası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 11:12

Belarus’ta ortak olduğu çiftlik gelirini beyan etmeyen AfD’li Saksonya milletvekili Jörg Dornau, 20 bin 862 Euro para cezasına çarptırıldı.

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ALMANYA’da Federal Meclis milletvekilleri ile eyalet milletvekilleri yan gelirlerini bildirmek zorunda oldukları halde, 50 yaşındaki Jörg Dornau’nun, 2020 yılından beri Belarus’ta ortak olduğu soğan üretilen çiftlikten elde ettiği gelir beyan etmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Saksonya Eyalet Parlamentosu Başkanı Matthias Rössler harekete geçti. 6 bin 954 Euro 9 Cent milletvekili maaşı alan Jörg Dornau, 20 bin 862 Euro para cezasına çarptırıldı. Yasalara göre 6 maaşa kadar para cezasına çarptırılması mümkün olduğu halde, 3 maaş karşılığı cezaya alan AfD’li politikacının ‘ucuz kurtulduğu’ yorumları yapıldı.

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#Almanya#Jörg Dornau#AVRUPADAN HABERLER

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