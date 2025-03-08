AfD’den suç duyurusu tehdidi

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CDU/CSU ile SPD, taze borç freninin gevşetilmesini, en erken 25 Mart’ta yeni milletvekillerin katılacağı Federal Meclis’in ilk oturumunu beklemeden, hâlâ görevde bulunan eski parlamenterlerin onayıyla hayata geçirmeyi planlarken, AfD buna karşı çıktı. AfD, Federal Meclis’in 13 ve 18 Mart’ta iki ayrı oturumda ‘borç freni’ ile görüşmelerin ve akabinde oylamanın yapılmasının yeni seçilen milletvekillerine haksızlık olacağı görüşünü savundu. AfD Sözcü Yardımcısı ve Federal Meclis milletvekili Stephan Brandner, CDU/CSU ile SPD’yi borç freninin gevşetilmesi için gerekli 2/3 çoğunluğu yeni Federal Meclis’te sağlayamayacağı için böyle bir yönteme başvurmakla suçlarken, olayı Federal Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını ilan etti. AfD’li politikacı, aynı zamanda SPD’li Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas’a da eski milletvekillerinin değil, yeni parlamenterlerin katılacağı bir oturumda bu kararın verilmesi yolunu açma çağrısında bulundu.

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SOL PARTİ DE KARŞI ÇIKIYOR

AfD’nin yanı sıra Sol Parti de CDU/CSU ile SPD’nin yeni yasama dönemini beklemeden eski parlamenterlerin desteğiyle borç freninin gevşetilmesini hayata geçirme planlarına tepki gösterdi. Partinin ilgili birimlerinin gerekli hukuksal araştırmaları yaptığı belirtilirken, gerekmesi durumunda Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacağı açıklandı.