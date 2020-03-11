AfD’den istifa etti
Yabancı ve İslam karşıtı parti AfD’den bir milletvekili istifa etti. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet milletvekili Nic Vogel, AfD grubundan istifa ettiğini duyurdu. Dilekçesini KRV Eyalet Meclisi Başkanlık Divanı’na sunan 52 yaşındaki siyasetçi, milletvekilliğinden istifa etmeyecek.
AfD ise meclis çalışmalarına bağımsız milletvekili olarak katılacak Vogel’e yaptığı çağrıda, milletvekilliğinden de istifa etmesini istedi. Vogel’in milletvekilliğinden istifa etmesi durumunda meclise yedek listeden AfD’li bir isim girebilecek. Düsseldorf’ta kitapçılık yapan Vogel, AfD içinde ılımlı isim olarak tanınıyordu. Vogel’in istifasıyla birlikte 2017 yılından bu yana AfD parti grubundan istifa eden vekil sayıyı dört oldu. 2017’de Marcus Pretzell, Alexander Langguth ve Frank Neppe AfD’den istifa etmiş, üç isim de bağımsız milletvekili olarak mecliste kalmıştı.
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