AfD’den istifa etti

AfD ise meclis çalışmalarına bağımsız milletvekili olarak katılacak Vogel’e yaptığı çağrıda, milletvekilliğinden de istifa etmesini istedi. Vogel’in milletvekilliğinden istifa etmesi durumunda meclise yedek listeden AfD’li bir isim girebilecek. Düsseldorf’ta kitapçılık yapan Vogel, AfD içinde ılımlı isim olarak tanınıyordu. Vogel’in istifasıyla birlikte 2017 yılından bu yana AfD parti grubundan istifa eden vekil sayıyı dört oldu. 2017’de Marcus Pretzell, Alexander Langguth ve Frank Neppe AfD’den istifa etmiş, üç isim de bağımsız milletvekili olarak mecliste kalmıştı.