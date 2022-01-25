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AfD’den, CDU’lu cumhurbaşkanı adayı

#Afd#CDU#Max Otte
AfD’den, CDU’lu cumhurbaşkanı adayı

Yabancı ve İslam karşıtı parti Almanya için Alternatif (AfD), CDU üyesi ekonomist-yazar Max Otte’yi Almanya Cumhurbaşkanlığı için aday gösterme kararı, CDU’da tepkiyle karşılandı. ‘Kâğıt üzerindeki’ CDU Genel Başkanı Armin Laschet, 1991’den bu yana CDU üyesi olan ve partinin resmi bir birimi olmayan Değerler Birliği adını taşıyan derneğin başkanlığını yapan Max Otte’nin partide yeri olmadığını bu söyledi.

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HAFTA başında dijital ortamda CDU Genel Sekreteri seçilen ancak mektupla oylar beklendiği için görevi ocak ayı sonunda üstlenecek olan Mario Czaja ile ‘geçici’ Genel Sekreter Paul Ziemiak, Berlin’de ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında Max Otte’ye partiyi terk etme çağrısında bulundu. Czaja ve Ziemiak, sağ popülist AfD’nin cumhurbaşkanı adayı göstereceği birinin CDU’da kesinlikle yeri olmayacağını vurguladılar. ‘AfD’nin adayı olma’ düşüncesinin bile partinin değerleriyle bağdaşmadığının altını çizen Czaja ile Ziemiak, Max Otte’nin CDU’dan istifa etmesinin kaçınılmaz olduğunu, CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu’nun (MKYK) Otte’nin ihracını görüşeceğine açıkladı. Sağ popülist AfD’ye yakınlıkla suçlanan Federal Anayasa Koruma Teşkilatı eski Başkanı Hans-Georg Maassen de Max Otte’nin, cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi önerisini ailesiyle birlikte değerlendirileceğini açıklamasına sert tepki gösterdi. Bunun Değerler Birliği üyelerine ‘ihanet’ olduğunu belirten Maassen, tepki olarak dernekten istifa ettiğini açıkladı.

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ORTAK MEKTUP
13 Şubat’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde 2017’den beri görevde bulunan Frank-Walter Steinmeier’in bir dönem daha görev yapmasını isteyen hükümet partileri SPD, FDP ve Yeşiller’in yanı sıra CDU/CSU liderleri de Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas’a ortak bir mektup göndererek desteklerini yinelediler. Ortak mektupta SPD Eş Başkanları Saskia Esken ve Lars Klingbeil ile CDU’nun ‘geçici’ Genel Başkanı Armin Laschet’in, CSU Genel Başkanı Markus Söder’in, FDP Genel Başkanı Christian Lindner’in ve Yeşiller Eş Başkanları Annalena Baerbock ile Robert Habeck’in imzaları yer aldı. Ayrıca SPD, CDU/CSU ve Yeşiller Federal Meclis Grup Başkanlarının da aynı mektubu imzaladıkları belirtildi.

OTTE: BENİM İÇİN ONURDUR
Max Otte, CDU’dan gelen yoğun tepkilere rağmen AfD’nin cumhurbaşkanı adayı olma önerisini kabul ettiğini açıkladı. Otte, “AfD’nin önerisini memnuniyetle kabul ettim. Bu benim için bir onurdur. CDU’dan istifa etmeyi düşünmüyorum” dedi. CDU yönetimi tarafından bugün (salı) saat 17.30’a kadar süre tanınmasına, aksi halde partiden atılma işlemlerinin başlatılacağı tehdidine rağmen Otte, “Gönüllü olarak istifa edip partiyi terk etme gibi bir niyetim yok” dedi.

 

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#Afd#CDU#Max Otte

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