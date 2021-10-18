AfD’den Aydan Özoğuz’a hakaret: ‘Anadolulu çöl çiçeği...’

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AfD ve destekçilerinin sosyal medyadaki paylaşımlarını takip eden ‘DieInsider’, Aydan Özoğuz’a yönelik hakaretleri bir araya getirerek tehlikeye dikkat çekti. Der Tagesspiegel gazetesinde, siyaset kulislerinde Aydan Özoğuz’un Meclis Başkanı olabileceğinin konuşulduğunu yazmasından sonra aşırı sağcılar sosyal medyada Özoğuz’a yönelik hakaretlere başladı. AfD’li bir takipçi “Bizi silahlı mücadeleye zorluyorlar” diye yazdı. Bir başka AfD destekçisi ise Aydan Özoğuz’a “Bunu tuvalet temizlikçisi olarak bile çalıştırmam” diye hakaret etti. Bir başka takipçi ise “Anadolulu çöl çiçeği hâlâ ortalıkta mı?” diye yazdı.

DAHA ÖNCE DE HEDEF OLMUŞTU

Aydan Özoğuz, 2017’de yaptığı, ‘Alman öncü kültür’ taleplerine yönelik eleştirisi nedeniyle daha önce de AfD’nin eleştirisine hedef olmuştu. AfD eski Genel Başkanı Alexander Gauland, 2017’de Eischfeld kentinde katıldığı bir seçim kampanyasında Aydan Özoğuz’un ismini vermeden, ‘Onu Eichsfeld’e davet edin ve sonra ona özellikle Alman kültürünün ne olduğunu anlatın. Bundan sonra bir daha buraya gelmeyecektir ve Tanrı’ya şükürler olsun ki onu Anadolu’da imha edeceğiz” demişti.