AfD’den, Alman vatandaşı Türkler için soru önergesi

AfD Federal Meclis Grup Eş Başkanları Alice Weidel ile Alexander Gauland imzasıyla önerge 14 sorudan oluşuyor. İlk soruda, Almanya’daki çifte vatandaş Türkiye kökenlilerin sayısını sorgulayan AfD, 01 Ocak 2000’den sonra izinsiz olarak Türk vatandaşlığına geçenlerden kaç kişinin tespit edildiğini ve bu kişilerle ilgili hükümetin ne tür bir yaptırım uygulayacağını sordu. AfD’nin önergesinde, Alman vatandaşlığına geçtikten sonra izinsiz olarak Türk vatandaşlığı aldığı için vatandaşlık hakkını kaybedenler arasından kaç kişiye bildirim yapıldığı, Alman vatandaşlığını kaybedenlerden kaç kişinin yeniden oturma izni aldığı, bu kişilerin ilgili birimlerce nasıl tespit edildiği ve Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının tekrar izinsiz olarak Türk vatandaşlığını almamaları için ne tür önlemler alınacağı soruları yer aldı.