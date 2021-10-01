AfD’de sancılı seçim

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GENEL seçimlerde yüzde 1.3 oy kaybına uğrayıp toplam oyların ancak yüzde 10.3’ünü alan yabancı ve İslam karşıtı parti Almanya için Alternatif (AfD) uzun süren tartışmalardan sonra yeni Federal Meclis Grup Eş Başkanlarını belirledi. 25’i ilk kez Federal Meclis’e giren AfD’li 83 milletvekili arasında önce tek başkan mı eş başkan mı kavgası yaşandı. Eş başkanlıkta karar kılınması üzerine yapılan oylamada, Alice Weidel ile Tino Chrupalla 50 milletvekilinin desteğiyle eş başkan seçildi. 4 yıldır görevi sürdüren 80 yaşındaki Alexander Gauland ise yeniden aday olmadı. Alice Weidel’i ‘kendini beğenmiş’ bulan bazı AfD milletvekillerinin eş başkan seçiminin ayrı ayrı yapılmamasını istediği ortaya çıktı. Uzun süren tartışmalardan sonra milletvekillerinin çoğunun eş başkanların bir oylamayla yapılmasına destek verdiği de kaydedildi. Aralık ayında parti yönetiminin de yeniden seçileceği kurultayda AfD’de ciddi tartışmalar yaşanmasının beklendiğine dikkat çekildi. BERLİN / Fotoğraflar: dpa