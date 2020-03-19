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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 19.03.2020 - 11:46,Son Güncelleme:/

AfD’de ‘Flügel’ paniği

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AfD’de ‘Flügel’ paniği
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Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (BfV) aşırı sağcı AfD’nin bir kanadını takibe alması, parti içinde paniğe yol açtı. Çok sayıdaki eyalet teşkilat yöneticisi, partinin federal yönetimine yazı göndererek istihbarat tarafından takibe alınan ‘Flügel’ kanadının dağıtılmasını istedi.

EYALET teşkilat yöneticileri, partinin Federal Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Kalbitz’in de partiden atılmasını talep eti. Yerel teşkilat yöneticileri aşırı sağcı Kalbitz’in atılmasıyla partinin huzura kavuşacağını ve daha ekili çalışacağını böylece ‘Flügel’ kanadının da dağılacağını düşünüyor. İslam ve yabancı düşmanı AfD’nin içinde aşırı sağcıların başını çeken Kalbitz, Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke’nin kurduğu ve 7 bin taraftarı bulunan Flügel oluşumunun en büyük destekçisi. Irkçı söylemlerle taraftar toplayan Flügel oluşumunun toplantıları, üyelerin ve yöneticilerinin açıklamaları ile tüm faaliyetleri istihbarat tarafından izleniliyor. İstihbarat gerekli görürse Flügel yöneticilerinin ve üyelerinin telefon konuşmalarını dileyebilecek, yazışmalarını takibe alabilecek. Kalbitz, partiye üye olurken yanlış beyanda bulunmuştu. Hukukçular, Kalbitz’in yalan beyanı nedeniyle partiden atılabileceğini savunuyor.

AfD’de ‘Flügel’ paniği

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