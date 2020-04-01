AfD’de deprem: Saarland yönetimi görevden alındı

AfD genel merkezi, Saarland Eyalet Teşkilat Başkanı Josef Dörr ve yönetimini, yeni üyeleri hukuka aykırı şekilde kaydetmek ve delege seçimini tüzüğe aykırı şekilde yapmakla suçlayıp görevden aldı. AfD yönetimi, eyalet teşkilatı yönetimine geçici olarak üç yeni ismi atadı. Yeni yönetim seçilene kadar partiyi eyalette geçici olarak Carsten Hütter, Joachim Paul ve Stephan Protschka yönetecek.

ÜYE ALIMINDA YOLSUZLUK

Görevden alınan 81 yaşındaki Dörr yönetimi çılgınca bir karar almakla suçlayarak “Suçlamalar kabul edilemez. Tüm suçlamaları çürüttük. Çok gülünç iddialar. Biz sadece tanımadığımız kişilerin üyeliklerini kabul etmedik” dedi. Dörr, 2015 yılından beri AfD’nin Saarland Eyalet Teşkilat Başkanı olarak görev yapıyordu. 2017 yılında da AfD Saarland Eyalet Meclis Grup Başkanı seçilmişti.

‘KARARI ÇOK YERİNDE BULDUM’

Dörr’ün icraatlarına muhalif eden AfD Saarland Eyalet Meclis milletvekili Lutz Hecker, genel merkezin aldığı kararı doğru bulurken “Çok gecikmiş bir karar. Daha önce bu adımın atılması gerekirdi. Kararı çok yerinde buluyorum” dedi. AfD’nin Saarland Eyaleti’nde 480 üyesi var. AfD nisan ayı sonunda genel kurulunu toplayacaktı. Saarland Eyaleti’nde yaşanalar da genel kurulda ele alınacaktı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle aşırı sağcı partinin genel kurulunu toplayıp toplamayacağı şimdilik belli değil.