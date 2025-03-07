AfD ‘zorunlu askerlik’ istiyor

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CDU/CSU ile FDP’nin Angela Merkel başbakanlığında oluşturduğu koalisyon hükümeti döneminde 2010 yılında mecburi askerlik uygulamasına son verilmesinin bir hata olduğunu savunan AfD’li Federal Meclis milletvekili Rüdiger Lucassen, “Zaman kaybetmeden anayasada gereken değişiklik yapılarak hem kadın hem de erkekler için mecburi askerlik hizmeti hayata geçirilmeli” dedi. Emekli bir albay olan AfD’li politikacı, Almanya’nın kendisini nükleer alanda savunma gücüne sahip olması gerektiğini de söyledi. ABD’nin Avrupa’yı savunmaktan vazgeçmesini beklememek gerektiği görüşünü vurgulayan Rüdiger Lucassen, “Biz, Almanya ve Avrupa olarak nükleer alanda kendimizi savunma gücüne sahip olmalıyız. Bunun için de ortak yatırımları artırmalıyız” dedi.

AfD milletvekili Hannes Gnauck da, ticaret ve enerji alanlarında Rusya’nın stratejik bir partner olduğunu belirtirken, “Rusya bizim dostumuz değildir ama düşmanımız da değildir. ABD, NATO’yu terk ederse Almanya öncü bir rol üstlenmeli” diye konuştu.