AfD yükselişi tatilcileri kızdırdı! Rezervasyonlar iptal!

Haberin Devamı

ESKİ Doğu Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletine bağlı tatil beldesi Usedom başta olmak üzere Kuzey Denizi kıyısındaki birçok kentte tatil yapmak isteyenlerin otel rezervasyonlarını iptal ettiği açıklandı. Alman Otelciler ve Lokantacılar Birliği (Dehoga) Mecklenburg-Vorpommern bölgesi Başkanı Lars Schwarz, eyalette AfD’nin yüzde 35’in üzerinde oy almasını protesto eden Almanların ve diğer ülkelerden insanların tatillerini buralarda geçirmekten vazgeçip rezervasyonlarını iptal ettiğini söyledi. Sosyal medyada bile insanların “Buralarda tatil yapıp da AfD’yi destekleyen insanlara mı destek vereceğiz” içerikli paylaşımlarda bulunduğuna dikkat çeken Schwarz, rezervasyonlar iptalleri nenediyle birçok otelcinin şimdiden tedirginlik yaşamaya başladıklarını da belirtti. Schleswig-Holstein eyaletinde de otel rezervasyonları iptalleri yaşandığı açıklandı.