AfD, Trump’ı destekliyor!

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PAZAR günü yayınlanan ZDF ‘Yaz Röportajı’ programında konuşan Weidel, “Kesinlikle Donald Trump’a şans diliyorum” dedi. Weidel, mevcut başkan Joe Biden’ın “Başkan olmaması gerektiğini” belirterek, “Biden, açıkça zihinsel yetilerini kontrol edemiyor” ifadelerini kullandı. Weidel, eski ABD Başkanı Trump’ın yeniden seçilmesi durumunda, Ukrayna’ya yapılan yardımların durdurulmasını beklediğini söyledi. Weidel, “Trump, Ukrayna’daki savaşı, mali kaynakları keserek sona erdirme sözü verdi” dedi ve “Bu sözünü tutacağına inanıyorum” diye konuştu.

RUSYA İLE BARIŞ KONFERANSI İSTİYOR

Ukrayna’daki savaşla ilgili olarak konuşan AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla da, Berlin’de Rusya’nın da dahil olacağı bir barış konferansı düzenlenmesini önerdi. Chrupalla, pazar günü ARD ‘Yaz Röportajı’ programında yaptığı açıklamada, “Rusya’nın veya bir devletin olmadığı bir barışı tartışamazsınız” dedi. Chrupalla, Ukrayna’nın NATO ve AB üyesi olmayacağını açıklamasının önemli olduğunu belirterek, “Bu, Rusya’nın güvenlik çıkarlarını dikkate alması gereken konular arasında yer alabilir” dedi.