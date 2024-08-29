AfD tercih edilemez

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AYNI zamanda Limburg Piskoposu olan Baetzing, “Bu parti, demokratik ve özgürlükçü sistemimizi yıkmak istiyor. Bu konuda Hıristiyanları uyarmak zorundayım” dedi. Aşırı sağcı partilerin ve özellikle de Thüringen’deki AfD’nin Hıristiyanlar için tercih edilebilir olmadığını belirten Baetzing, partinin temsilcilerinin kamuoyundaki açıklamalarına ve programlarına bakıldığında, bunların temel Hıristiyan prensiplerine aykırı olduğunu belirtti. AfD’nin yıllar içinde giderek daha da radikalleştiğini ifade eden Baetzing, “Kimse bu konuda yanılgıya düşmemeli. Ilımlı güçler kendilerini kabul ettiremedi” dedi. Alman Piskoposlar Konferansı aylardır AfD’ye oy verilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Piskoposlar, “Aşırı sağcı partiler ve bu ideolojinin etrafında yeşeren partiler, Hıristiyanlar için siyasi bir faaliyet alanı olamaz ve oy verilemez” açıklamasında bulunmuştu.

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‘PUTİN’E DESTEK VERİYOR’

Baetzing, ilk kez eyalet seçimlerine katılan Sahra Wagenknecht’in kurduğu ittifakı ise Rusya politikası nedeniyle eleştirdi. Baetzing, “BSW, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e destek veriyor. Oysa Rusya, egemen bir ülkeye saldırdı ve üç yıldır savaş halinde. Putin’le empati kuranlar siyasi otoriteye sahip olamaz ve Avrupa’da barışı tehlikeye atar” dedi. Solingen’deki bıçaklı saldırıya da değinen Baetzing, ‘Tanrı adına nefret ve şiddetin asla meşrulaştırılamayacağını’ belirterek, “Solingen’de yaşananlar karşısında kelimeler yetersiz kalıyor. Kötülüğün uçurumuna dehşetle bakıyoruz” diye konuştu.