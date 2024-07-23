AfD tehlikesine karşı, birleştiler

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ALMANYA’da en yüksek yargı olan Federal Anayasa Mahkemesi’nin bağımsızlığını koruması için Anayasa’da değişiklik yapılması gündeme taşındı. Son dönemlerde sistematik olarak gücünü artıran sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) liberal demokrasinin limanı konumundaki Federal Anayasa Mahkemesi için de tehdit oluşturacağından hareket eden hükümet partileri SPD, Yeşiller ve FDP ile ana muhalefet CDU/CSU bir araya gelerek Anayasa’da bu alanda değişiklik yapılması konusunda uzlaşmaya vardılar. FDP’li Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, CDU/CSU’lu Andrea Lindholz ile Ansgar Heveling, SPD’li Johannes Fechner, Yeşillerli Konstantin von Notz ve FDP’li Stephan Thomae, başkent Berlin’de ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında, Federal Anayasa Mahkemesi yargıçlarının Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi tarafından salt çoğunluk yerine 2/3 çoğunlukla seçilmesi için Anayasa’da yer alması için çalışmalarda son aşamaya gelindiğini açıkladılar.

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DEĞİŞİKLİK KAÇINILMAZ

Aynı zamanda şu anda geçerli yasal düzenlemelere göre 12 yıllığına bir defaya mahsus seçilme hakkı olan yargıçlara bir kez daha seçilme hakkının verilmesinin Anayasa’da yapılacak değişiklikte yer alacağı da belirtildi. Komşu ülke Polonya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde bile yargıçların görevlerini bağımsız olarak yapmalarının engellendiğini hatırlatan bakan Buschmann, hukuk devleti ve demokrasi düşmanı aşırı partilerin Federal Anayasa Mahkemesi’nin bağımsızlığını altüst etmesine fırsat vermemek için Anayasa’da böyle bir değişikliğin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Buschmann, parlamento yaz tatilinden sonra önerilerinin Federal Meclis’te ele alınacağını ve bu yıl sonuna kadar Anayasa’da yapılması planlanan değişikliklerin Eyaletler Meclisi’nde de kabul edilerek yasalaşmasına kesin gözüyle baktıklarını da söyledi. İki senatodan oluşan Federal Anayasa Mahkemesi’nde 18 yargıç görev yapıyor. Bunların 8’ini Federal Meclis milletvekilleri ve 8’ini de Eyaletler Meclisi seçiyor. Atamalar da Cumhurbaşkanı’nın onayıyla yapılıyor. Seçilen yargıçlar en fazla 68 yaşına kadar ve 12 yıl görev yapabiliyor.