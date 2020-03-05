AfD sıralarına döndü ve... Federal Meclis’te sert tartışmalar

OTURUMU açan Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, “Devlet aşırı sağ tehlikeyi uzun süre küçümsemiştir. Bunu samimi biçimde itiraf etmesi gerekir. Saldırılar karşısında sarsıntı ve üzüntü, artık yeterli değildir” dedi. Devleti, aşırı sağ terörle çok daha kararlı bir mücadeleye çağıran Schaeuble, gerçekleşen ırkçı saldırıları “Terör” olarak niteledi. Radikal ağların, hukuk devletinin tüm imkânlarıyla ortaya çıkarılmasını ve aşırı sağ oluşumların dağıtılmasını isteyen Schaeuble, “Öz eleştiri ve kararlı duruş. Biz bunu Hanau’da öldürülenlere borçluyuz. Hanau benzeri saldırılar öyle havadan gelmiyor. Bu saldırılar, zehirlenmiş toplumsal atmosfer, yabancılara karşı çıkışlar ve gerçek dışı komplo teorileriyle besleniyor” diye konuştu.

Wolfgang Schaeuble

AfD’YE: ‘SİZ SUÇLUSUNUZ’

SPD Grup Başkanı Rolf Mützenich, AfD sıralarını işaret ederek, “Belki Hanau’daki tek saldırgandı. Ama nefret sistemiyle hareket etti. Bunun bir izi de Meclis’e uzanıyor. AfD suç ortağıdır. Temelini siz hazırladınız, siz suçlusunuz. Hanau’da olup bitenler öyle bir cinayet değil. Bu bir kitlesel cinayet” dedi. CDU/CSU Grup Başkanı Ralf Brinkhaus ise Hanau saldırısını ‘demokrasiye, devletin özüne bir saldırı’ olarak niteledi. İnsanların, devletin kendilerini koruyamayacağı düşüncesinin çok sarsıcı olduğunu belirten Brinkhaus, “Ancak güven içinde olan biri özgür yaşayabilir” dedi. Yeşiller grubundan Omnid Nouripour, ırkçılığa karşı mücadele edecek kurumların oluşturulmasını talep ederken, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, aşırı sağı Almanya için en büyük tehlike olarak niteledi.