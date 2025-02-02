AfD ortaklığına destek

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ALMANYA’da köklü partiler yıllardır “Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile iş birliği de ortaklık da yapmayacağız” dedikleri halde, Almanların bu konudaki tutumunun değişmeye başladığı ortaya çıktı. INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre Almanların yüzde 32’si SPD ile CDU/CSU’nun büyük koalisyon hükümeti kurmasını isterken, yüzde 26’sının CDU/CSU ile sağ popülist AfD’nin ortaklık etmesinden yana olduğu saptandı. Seçmenlerin yüzde 17’sinin CDU/CSU’nun Yeşiller’le, yüzde 16’sının FDP’yle, yüzde 12’sinin BSW’yle (Birlik Sahra Wagenknecht) ve yüzde 6’sının da Sol Parti’yle ortaklık etmesini desteklediği belirlendi.