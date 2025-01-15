AfD, NPD’den ilham aldı!

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FEDERAL Meclis milletvekili Macit Karaahmetoğlu (SPD), Almanya’da artan nefret söylemleri ve AfD’nin göçmen karşıtı provokasyonları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Karlsruhe’de AfD tarafından göçmenlerin posta kutularına bırakılan ‘tek yön uçak bileti’ şeklindeki el ilanları bırakılmasını eleştiren Karaahmetoğlu, bunun, partinin kışkırtıcı ve toplumu ayrıştırmaya yönelik eylemlerine en somut örnek olduğunu söyledi: “AfD’nin sınır tanımaz provokatif girişimleri toplumsal barışa ve demokratik değerlere zarar veriyor. AfD, her ne olursa olsun seçim başarısı elde etmek için şiddet diline başvuruyor. Bu parti, genel seçimlere birkaç hafta kala tamamen sınır tanımaz ve hiçbir şeyden çekinmez görünüyor. AfD Karlsruhe Teşkilatı’nın göçmen kökenli insanların posta kutularına ‘tek yön uçak bileti’ atması, nefret söyleminin göstergesidir. Yasaklanan aşırı sağcı parti NPD de 2013 yılında benzer bir girişimde bulundu. Bu olay AfD’nin ilhamını nereden aldığını açıkça gösteriyor. Bu tür mesajlar, göçmenlerin kendilerini bu ülkede yasa dışı görmelerini ve 23 Şubat’tan itibaren ülkeden gönderileceklerini düşünmelerine neden oluyor.”