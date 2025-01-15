AfD, NPD’den ilham aldı!

Temel IŞIK / KARLSRUHE
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 11:31
SPD milletvekili Macit Karaahmetoğlu, AfD’nin Karlsruhe’de yaşayan göçmenlerin posta kutularına bıraktığı ‘tek yön uçak bileti’ şeklindeki el ilanlarını eleştirdi. Karaahmetoğlu, AfD’nin bu konuda, yasaklanan aşırı sağcı parti NPD’den ilham aldığını söyledi.
FEDERAL Meclis milletvekili Macit Karaahmetoğlu (SPD), Almanya’da artan nefret söylemleri ve AfD’nin göçmen karşıtı provokasyonları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Karlsruhe’de AfD tarafından göçmenlerin posta kutularına bırakılan ‘tek yön uçak bileti’ şeklindeki el ilanları bırakılmasını eleştiren Karaahmetoğlu, bunun, partinin kışkırtıcı ve toplumu ayrıştırmaya yönelik eylemlerine en somut örnek olduğunu söyledi: “AfD’nin sınır tanımaz provokatif girişimleri toplumsal barışa ve demokratik değerlere zarar veriyor. AfD, her ne olursa olsun seçim başarısı elde etmek için şiddet diline başvuruyor. Bu parti, genel seçimlere birkaç hafta kala tamamen sınır tanımaz ve hiçbir şeyden çekinmez görünüyor. AfD Karlsruhe Teşkilatı’nın göçmen kökenli insanların posta kutularına ‘tek yön uçak bileti’ atması, nefret söyleminin göstergesidir. Yasaklanan aşırı sağcı parti NPD de 2013 yılında benzer bir girişimde bulundu. Bu olay AfD’nin ilhamını nereden aldığını açıkça gösteriyor. Bu tür mesajlar, göçmenlerin kendilerini bu ülkede yasa dışı görmelerini ve 23 Şubat’tan itibaren ülkeden gönderileceklerini düşünmelerine neden oluyor.”
‘ÇİRKİN YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR’
“Tek Euro
karşıtı parti olan AfD, çirkin yüzünü gösteriyor. AfD başbakan adayı Alice Weidel, zafer sarhoşluğu içinde sadece ‘yıkmak’, ‘kovmak’ gibi kavramları kullanıyor. Weidel, Alman olmayanların kitlesel olarak sınır dışı edilmesi anlamına gelen ‘tersine göç’ kavramını bilinçli bir şekilde kullandı ve bundan mutluluk duydu. AfD, Almanya’daki çeşitliliği, gerekirse şiddet yoluyla ortadan kaldırmak istiyor. Weidel’in başbakanlık adaylığının ilanı sırasında birçok mavi kalp çizimleri üzerinde ‘Alice für Deutschland’ (Almanya için Alice) sloganı görüldü. Partinin iletişim departmanı, bu sloganın sadece AfD’nin kısaltmasına göndermede bulunmadığını, aynı zamanda SA’nın (Nasyonal Sosyalistler’in yükselişinde önemli rol oynamış yarı askeri örgüt) ‘Alles für Deutschland’ (Her şey Almanya için) sloganıyla korkutucu bir benzerlik taşıdığını fark etmiş ve bilerek tercih etmiş olmalı. Ya da belki de tam olarak bunu hedeflediler: AfD’nin ne tür bir zihniyete sahip olduğunu açıkça göstermek.”