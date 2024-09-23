‘AfD Nazi partisi değil’

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ALMANYA’nın eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) Nazi partisi olmadığını söyledi. Almanya’nın 2012-2017 yıllarında cumhurbaşkanlığını yapan Gauck, Alman devlet televizyonu ARD’de Brandenburg’da dün yapılan seçimlerle ilgili olarak katıldığı açık oturumda, sunucu Caren Miosga’nın, Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı CDU’lu Hendrik Wüst ile SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil’ın AfD’yi ‘Nazi partisi’ olarak nitelediklerini hatırlatarak “Haklılar mı?” sorusuna “Hayır, haklı değiller. Bu partide Naziler var. Özellikle çoğu Rusya’da olmak üzere Naziler tüm Avrupa’da var. Ama biz bunlardan kurtulamayacağız. Çünkü onları toplumlarımızdan uzaklaştıramayacağız” yanıtını verdi.



Eski Doğu Almanya’nın çöküş döneminde siyasi arenada etkin rol oynayan ‘Neues Forum’ (Yeni Forum) hareketinin kurucularından olan eski din adamı Gauck, “Sorun Avrupa’da seçmenlerin çoğunun Adolf Hitler’i ve Nazi İmparatorluğu’nu geri getirmek istemesi sorunu değildir. Asıl sorun, insanların yönetimdeki söz sahiplerinin toplumu şekillendirecek siyasi yeti ve güce sahip olmadıklarını düşünmelerinden kaynaklanmaktadır” açıklamasında bulundu. 83 yaşındaki Gauck, siyasi tartışmaların Nazi sorununa ve Nazi tartışmalarına dönüştürülmesinin büyük bir hata olacağını vurgularken, özgürlükçü, demokratik hukuk devletine sahip çıkılması çağrısında bulundu. Gauck, yabancı düşmanlarının ön yargılarının desteklenmemesi uyarısında bulunurken, partilerin sağ popülist AfD ile iş birliği yapmak istememelerinin çok yerinde olduğunu vurguladı.