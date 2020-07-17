AfD kaynıyor

AŞIRI sağ AfD içinde kavga giderek sertleşiyor. Korona krizi, istihbaratın aşırı sağ akımı gözlemleme kararı ve kaynağı açıklığa kavuşmayan bağış skandalları AfD içinde aşırı sağla liberal sağ kanadı karşı karşıya getirdi. Siyasi gözlemciler parti yöneticileri arasında buz gibi bir hava estiği görüşünde. Parti yöneticileri üyeleri beğenmiyor. Üyeler ise yöneticilere öfkeli. Bazı yöneticiler partinin ‘proleterleşmesinden’ şikâyetçi. Bazı üyeler oy pusulalarını bile doğru dolduramıyor deniliyor. Parti içinde Eş Başkan Jörg Meuthen’e karşı ‘yeraltı kampanyasından’ bahsediliyor.

İKİ KANAT KAVGASI

Aşırı sağ akımla liberal sağ kanat arasındaki çatışma, Brandenburg Teşkilat Başkanı Andreas Kalbitz’in üyeliğinin geçersiz kılınmasıyla daha da sertleşmiş bulunuyor. Parti Eş Başkanı Meuthen’in girişimiyle alınan karara rağmen Brandenburg Eyalet Meclisi’ndeki AfD milletvekilleri Kalbitz’i başkan seçti. Gençlik teşkilatı Kalbitz’i etkinliklere ve açık oturumlara davet ediyor. İstihbaratın parti içindeki aşırı sağ akımı takip kararı üzerine Batı teşkilatlarında birçok üyenin istifa ettiği, ama aynı sayıda yeni üyenin kaydedildiği belirtiliyor. Batı’daki yöneticilerin ise yeni üyelerden pek memnun olmadığına işaret ediliyor.

İki kanat arasındaki kavgayı partinin Kalbitz’in ihraç edilip edilmeyeceğine dair ağustos ayında vermesi beklenen kararın çok daha sertleştireceği tahmin ediliyor.