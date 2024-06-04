AfD kan kaybetmeye devam ediyor!

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AfD, yılın ilk aylarına kıyasla ciddi anlamda oy kaybetti. Ocak 2024’te yapılan anketlerde ortlama yüzde 23 oy alan AfD, yaklaşık 7.5 puanlık bir düşüş yaşadı. INSA Başkanı Hermann Binkert Bild’e yaptığı açıklamada, “AfD, Ocak 2024’teki zirvesine kıyasla her üç seçmenden birini kaybetti” dedi. Üstelik, Afganlı mültecinin bir polis memurunu öldürmesinden sonra yapılan ilk ankette AfD’nin oylarını artırmadığı görüldü. Bild adına yapılan anket 31 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. AfD, Mannheim’da yaşanan saldırıdan hemen sonra bunu seçim kampanyalarında kullanmaya başlamıştı.

HATAYI KABUL ETTİParti Lideri Alice Weidel, İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in aşırı sağcılığı suçladığı sahte bir alıntıyı paylaşmıştı. Ancak bakanın böyle bir açıklamasının olmadığı ve duyurunun sahte olduğunun ortaya çıkmasından sonra Weidel hatayı kabul etti ancak eleştirisinin yine de doğru yönde olduğunu belirtti. INSA’nın son anketinde SPD aşırı sağcı partiyi geride bıraktı ve ikinci parti konumuna yükseldi. Ankete göre SPD yüzde 16 oy aldı. SPD bir hafta öncesinde göre bir puan oylarını artırdı. CDU/CSU yüzde 30.5 ile hâlâ en güçlü parti oldu. Yeşiller Partisi yüzde 12 ve FDP yüzde 5 oy oranlarını korudu. Sahra Wagenknecht ittifakı ise yüzde 7,5 oy aldı. Almanya’da pazar günü AP seçimleri yapılacak.