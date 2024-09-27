AfD, ilk oturumda çıldırttı

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THÜRINGEN Eyalet Parlamentosu’ndaki ilk oturum, AfD lideri Björn Höcke ile diğer dört parti (CDU, BSW, Sol Parti, SPD) arasında bir mücadeleye dönüştü. Tartışma Eyalet Meclisi Başkanı seçimlerinde yaşandı. AfD, 88 milletvekilinden 32’sine sahip olduğu için en güçlü parti olarak aday gösterme hakkına sahip olduğunu savundu. Ancak diğer partiler, bu hakkın birkaç başarısız oylamadan sonra sona ereceğini belirtti. CDU ve BSW, tüm partilerin aday gösterebilmesi için bir kural değişikliği yapmak istedi. Thüringen Eyalet Anayasası Koruma Dairesi tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılan AfD’nin, parlamentonun en üst görevlerinden birini ele geçirmesine izin verilmemesi gerektiğini belirten diğer partiler, durumu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

‘SON ÇARE OLARAK BAŞVURDUK’

İlk oturumda en yaşlı meclis üyesi sıfatıyla AfD’li milletvekili Jürgen Treutler başkanlığa oturdu. Ancak Treutler’e CDU’dan tepki geldi. CDU Grup Başkanı Mario Voigt, “AfD’nin yaşlılar başkanı, aslında Höcke’nin kuklası gibi davranıyor ve parlamentodaki demokrasiyi ayaklar altına alıyor” dedi. CDU Grup Başkanvekili Andreas Bühl ise neden Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını şu sözlerle açıkladı: “Thüringen Parlamentosu’nun işlevselliğini sağlamak için son çare olarak bu adımı attık.” BSW Grup Başkanı Katja Wolf de “AfD’nin demokrasiyi ringde sürüklemesi tam bir felaket” diyerek eleştirdi. Saatler süren tartışmaların ardından Thüringen Eyalet Parlamentosu hâlâ işlevselliğini sağlayamadı ve gerekli kararları alamadı.

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‘BÜYÜK ZARAR VERDİNİZ’

Treutler, saatlerce süren konuşmalarıyla diğer partilerin önerilerini engelledi. Diğer milletvekillerinin konuşma haklarını sınırlayarak Thüringen Meclisi’nin işlevselliğini bloke etti. “Söz hakkınızı elinizden alıyorum” şeklinde çıkışlar yaparak özellikle CDU’lu Buhl’u hedef aldı. Bu, AfD’nin Almanya’da en güçlü parti olduğu bir parlamentoda yaşanan ilk kriz olarak tarihe geçti. SPD Grup Başkanvekili Janine Merz, Treutler’in milletvekillerinin haklarını gasp ettiğini belirtti ve “Parlamentoya büyük zarar verdiniz” dedi. Meclis’in, cumartesi günü yeniden toplanarak ikinci bir girişimde bulunması bekleniyor.