AfD desteği ters tepti

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Forsa araştırma şirketinin yaptığı anket sonuçlarına göre, CDU/CSU’nun oy oranı geçen haftaya kıyasla 2 puan düşerek yüzde 28’e geriledi. Ancak SPD ile AfD de oylarını artırmadı. Forsa’nın anketinde SPD yüzde 16 AfD ise yüzde 20 oyda kaldı. Federal Meclis’teki tartışmalı oylama ise Yeşiller, BSW ve Sol Parti’ye yaradı. Bu üç parti oylarını yüzde 1 artırmayı başardı. Buna göre Yeşiller yüzde 15, Sol Parti Yüzde 5 ve BSW yüzde 4 oy aldı. Anket sonuçlarına göre yüzde 4 oy alan FDP ile BSW, yüzde 5’lik seçim barajını aşamayarak Federal Meclis’e giremeyecek.

Olaf Scholz, Alice Weidel (üstte, soldan sağa) - Friedrich Merz, Robert Habeck (altta, soldan sağa)

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CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’in popülaritesi de düşüşe geçti. Merz’e olan güven bir hafta içinde 3 puan geriledi ve yüzde 22’ye düştü. Yeşiller’in adayı Robert Habeck’e güven de yüzde 22 oldu. SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz ile AfD’nin eş başkanı Alice Weidel ise yüzde 16’da kaldı. Bild gazetesi adına yapılan INSA anketine göre ise Birlik Partileri’nin oy oranı yüzde 30’da sabit kaldı.