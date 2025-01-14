AfD çizgiyi aştı!

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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, AfD Karlsruhe Teşkilatı’nın, üzerinde QR kodu bulunan ve “Sınır dışı için tek yön bilet” yazılı el ilanlarını vatandaşların posta kutularına bıraktığı görülüyor. El ilanlarının üzerinde ayrıca, uçuş tarihi olarak erken seçimin yapılacağı 23 Şubat’ın yanı sıra, gideceği yer bölümüne de “Almanya’dan güvenli menşe ülkesine” ibaresi yer alıyor. Dağıtılan el ilanları AfD Karlsruhe Teşkilatı’nın sosyal medya platformu X’teki hesabından da paylaşıldı. AfD milletvekili Marc Bernhard da dağıtımları doğrulayarak yaklaşık 30 bin el ilanı bastırıldığını söyledi.