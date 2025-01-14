AfD çizgiyi aştı!

AA / Fotoğraf: dpa
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 12:54
Aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif (AfD), seçim kampanyası çerçevesinde vatandaşların evlerine tek yön uçak bileti şeklinde el ilanı gönderdi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, AfD Karlsruhe Teşkilatı’nın, üzerinde QR kodu bulunan ve “Sınır dışı için tek yön bilet” yazılı el ilanlarını vatandaşların posta kutularına bıraktığı görülüyor. El ilanlarının üzerinde ayrıca, uçuş tarihi olarak erken seçimin yapılacağı 23 Şubat’ın yanı sıra, gideceği yer bölümüne de “Almanya’dan güvenli menşe ülkesine” ibaresi yer alıyor. Dağıtılan el ilanları AfD Karlsruhe Teşkilatı’nın sosyal medya platformu X’teki hesabından da paylaşıldı. AfD milletvekili Marc Bernhard da dağıtımları doğrulayarak yaklaşık 30 bin el ilanı bastırıldığını söyledi.
İLANLAR YASAKLANSIN
SPD’li Karlsruhe Belediye Başkanı Frank Mentrup, Alman medyasına yaptığı açıklamada AfD’nin seçim
kampanyasını sert bir dille eleştirdi. Kampanyanın çizgiyi aştığını ve toplumsal uyumu tehlikeye attığını ifade eden Mentrup, kampanyanın korkuyu tetikleyebileceğini ve bunun seçim kampanyasının bir parçası olmaması gerektiğini sözlerine ekledi. Sosyal medyada birçok kullanıcı da AfD’nin seçim kampanyasına tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar AfD’nin ‘haddini aştığını ve demokrasi için tehlike oluşturduğunu’ belirterek, ilanın yasaklanması çağrısı yaptı. Polisin, dağıtılan el ilanları hakkında inceleme başlattığı açıklandı.