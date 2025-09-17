×
AfD, CDU/CSU’yu da solladı

#Almanya#Afd#CDU/CSU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 17:23

Almanya'da yapılan son anket, sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) ülkedeki birinci parti konumuna yükseldiğini gösterdi.

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimlerde yüzde 20,8 oy alarak “ikinci güçlü parti” konumuna yükselen sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) muhafazakar Hristiyan Demokrat/Hristiyan Sosyal Birlik Partilerini (CDU/CSU) de solladı.

YoGov tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa AfD’nin yüzde 27, CDU/CSU’nun yüzde 26, SPD’nin yüzde 15, Yeşiller’in yüzde 11, Sol Parti’nin yüzde 9 ve BSW kısa adıyla tanınan “Sahra Wagenknecht İttifakı” partisinin de yüzde 5 oy alacağı saptandı.

Liberal FDP ile Özgür Seçmenlerin (FW) yüzde 4 oy alarak yüzde 5 barajını aşamayacağı da belirlendi. 

