AfD, CDU/CSU’yu da solladı

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimlerde yüzde 20,8 oy alarak “ikinci güçlü parti” konumuna yükselen sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) muhafazakar Hristiyan Demokrat/Hristiyan Sosyal Birlik Partilerini (CDU/CSU) de solladı.

YoGov tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa AfD’nin yüzde 27, CDU/CSU’nun yüzde 26, SPD’nin yüzde 15, Yeşiller’in yüzde 11, Sol Parti’nin yüzde 9 ve BSW kısa adıyla tanınan “Sahra Wagenknecht İttifakı” partisinin de yüzde 5 oy alacağı saptandı.

Liberal FDP ile Özgür Seçmenlerin (FW) yüzde 4 oy alarak yüzde 5 barajını aşamayacağı da belirlendi.