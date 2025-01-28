AfD, CDU/CSU’nun göç politikasına destek verecek

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CDU Genel Başkanı ve CDU/CSU başbakan adayı Friedrich Merz, bu hafta göçmen politikalarına yönelik iki önerge ve bir yasa tasarısını Federal Meclise’e sunmayı planladıklarını açıkladı. Merz, “Her hâlükârda, bu hafta Federal Meclis’te yasa dışı göçü sınırlandırmak için bir yasa tasarısı sunacağız. Ve bu önergeyi de oylamaya sunacağız” dedi. Ancak CDU/CSU’nun yasa tasarısının gündeme gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Tasarı, sınır dışı işlemlerini kolaylaştırmayı, sınırda geri çevirmeleri mümkün kılmayı ve yabancıların göç akışını sınırlamayı hedefliyor. CDU, yasa tasarısını hızlandırmak için Federal Meclis’te özel bir işlemle tasarının komisyon aşamasını atlamayı hedefliyor. Bunun için Meclis’te üçte iki çoğunluk gerekiyor.

‘AfD BİR ORTAK DEĞİL, RAKİP’

CDU/CSU’nun önerilerinde, AfD’ye yönelik eleştiriler de yer alıyor. Açıklamada, “AfD, yasa dışı kitlesel göçün yarattığı sorunları yabancı düşmanlığını körüklemek ve komplo teorileri yaymak için kullanıyor. AfD bir ortak değil, siyasi bir rakiptir” denildi. AfD Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel ise RTL/ntv’ye yaptığı açıklamada, bu tür eleştirilerle yaşamaya alıştıklarını ve CDU’nun nihayet ciddi bir göçmen politikası önerisi sunduğunu görmekten memnun olduklarını söyledi. Weidel, “Tabii ki bu önerilere destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch

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TABUYU YIKMAKLA UYARDI

SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch ise CDU/CSU’yu AfD’nin desteğine karşı uyardı. Miersch, “Friedrich Merz ve CDU’nun planladığı şey, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin savaş sonrası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir tabu ihlalidir” dedi. Miersch ayrıca CDU/CSU’yu, güvenlik paketlerini ve Federal Polis Yasası reformlarını engellemekle de suçladı. SPD, kendi önerilerini Meclis’te tartışmaya açmaya hazırlanıyor. Parti, Avrupa Birliği’nin (AB) asıl göçmenlik reformlarının Almanya’da hızlı bir şekilde uygulanması gerektiğini savundu.

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg

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AVUSTURYA’DAN TEPKİ

Öte yandan Friedrich Merz’in Almanya’nın kara sınırlarında koruma arayan insanların temelden reddedilmesi yönündeki planlarına Avusturya’dan da eleştiri geldi. Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg (ÖVP) Brüksel’deki bir AB toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Almanya’nın göç politikasını yeniden gözden geçirmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Ancak aynı zamanda sınırlardan arındırılmış Schengen Bölgesi kurallarına da uyulması gerektiğini belirterek, “Hepimiz ortak çözümlere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Eğer hepimiz tek tek köprüleri kaldırırsak, hepimiz daha fakir olacağız ve hiç kimse daha güvende olmayacak” dedi.