AfD bile tahammül edemedi

EVİNDE 9 kişiyle birlikte parti düzenleyen, havai fişek atıp komşularını rahatsız eden Buder’in AfD’yle ilişkisi askıya alındı. Evine gelen ve kendisini uyaran polislere önce mukavemet gösteren, ardından da hakaret eden Buder, polisin tüm talebine rağmen kimliğini de göstermemişti. Buder’in arkadaşı da polise saldırmış ve iki polisi yaralamıştı. Karakola götürülen Buder ve saldırgan arkadaşının kimlik bilgileri tespit edilip ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. AfD Cottbus Teşkilatı, Buder’in tutumuna karşı tavır aldı. Buder’in Cottbus Belediye Meclis Grubu üyeliğini askıya alan parti, soruşturma sona erene kadar da parti çalışmalarının dışında tutacak. Buder, gelişmelerle ilgili suskunluğunu sürdürüyor.