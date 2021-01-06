MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAfD bile tahammül edemedi
GeriAvrupa AfD bile tahammül edemedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AfD
Haber Giriş: 06.01.2021 - 14:17 | Son Güncelleme:

AfD bile tahammül edemedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AfD bile tahammül edemedi
Abone Olgoogle-news

Almanya’da salgına yönelik alınan sıkı önlemler uygulanırken, aşırı sağcı AfD’li Cottbus Belediye Meclis Üyesi Monique Buder’in doğum günü partisi düzenlemesinin yankıları sürüyor.

EVİNDE 9 kişiyle birlikte parti düzenleyen, havai fişek atıp komşularını rahatsız eden Buder’in AfD’yle ilişkisi askıya alındı. Evine gelen ve kendisini uyaran polislere önce mukavemet gösteren, ardından da hakaret eden Buder, polisin tüm talebine rağmen kimliğini de göstermemişti. Buder’in arkadaşı da polise saldırmış ve iki polisi yaralamıştı. Karakola götürülen Buder ve saldırgan arkadaşının kimlik bilgileri tespit edilip ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

AfD bile tahammül edemedi
AfD Cottbus Teşkilatı, Buder’in tutumuna karşı tavır aldı. Buder’in Cottbus Belediye Meclis Grubu üyeliğini askıya alan parti, soruşturma sona erene kadar da parti çalışmalarının dışında tutacak. Buder, gelişmelerle ilgili suskunluğunu sürdürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle