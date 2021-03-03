AfD aşırı sağ şüphesiyle BfV’nin radarında!

ALMANYA’da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV), anayasa düşmanı bir tutum sergileme şüphesiyle sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) faaliyetlerini ülke genelinde izleme kararı aldığı ileri sürüldü. 2017 yılında yapılan genel seçimlerde toplam oyların yüzde 12.6’sını alarak Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) ‘üçüncü güçlü parti’ olarak Federal Meclis’e giren AfD’nin bazı eyaletlerde izlenmesinin ülke geneline yayılması için harekete geçildiği belirtildi.



ADAYLAR İZLENMEYECEK

Almanya’da yayınlanan haftalık Der Spiegel dergisi ve Alman Birinci Televizyonu ARD, BfV’nin şu aşamada AfD’yi ‘şüpheli vaka’ olarak ilan etmediği gibi, Köln İdari Mahkemesi’nin daha önce aldığı bir karar nedeniyle AfD’li Federal Meclis, Eyalet Parlamentoları ve Avrupa Parlamentosu milletvekillerini izlemekten şu aşamada feragat edeceği haberini verdi. 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlere katılacak AfD’li adayların izlenmeyeceklerini de.

ANAYASA DÜŞMANI TUTUM SERGİLİYOR

AfD bünyesindeki ‘Flügel’ (Kanat) başta olmak üzere bazı örgütlerin aşırı sağcı tutum sergiledikleri gerekçesiyle lağvedilmelerini ve partinin faaliyetlerini içeren bin sayfayı aşkın bir rapor hazırlandığı da açıklandı. Hukuk ve aşırı sağ uzmanları tarafından hazırlanan raporda AfD’nin Anayasa düşmanı tutum sergilediğine dair ciddi kanıtların yer aldığı da belirtildi. Raporda AfD’li bazı politikacıların yaptığı açıklamaların demokrasi prensipleri ve insan onuruna saygı gibi temel değerlerle bağdaşmadığına yer verildiğine de dikkat çekildi. Öte yandan AfD’nin aşırı sağcı ‘Kimlik hareketi’ örgütü ile de bağlantısının olduğunun da aynı raporda yer aldığı kaydedildi.