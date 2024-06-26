‘AfD, Almanya’nın elenmesini istiyor’

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MODERATÖR Markus Lanz, aşırı sağcı parti AfD’nin Avrupa Parlamentosu milletvekili Maximilian Krah’ın Alman Milli Takımı’na yönelik, “Orada oynayan şey siyaseten doğru, bir paralı asker gücüdür” şeklindeki sözlerini alıntıladı. Ardından ise Thüringen eyaleti AfD teşkilat Başkanı Bjorn Höcke’nin Alman futbolunu “Her gözeneğinden gökkuşağı ideolojisi sızan” takım olarak tanımlayan sözlerini hatırlattı. Bunun üzerine konuşan Serap Güler, “Kendini vatansever ilan eden AfD’lilerin, neredeyse her gün milli takımın elenmesi için dua ettiklerine bahse girerim” diye yanıtı verdi. Serap Güler, Alman Milli Takımı’nın elenmesi halinde AfD’lilerin böylelikle, “Bakın, biz söylemiştik, onlar gerçek Alman değil, bu yüzden elendik” diyeceklerini söyledi.

BU BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI...

Güler ayrıca AfD Eş Başkanı Alice Weidel’in, “Bunun klasik bir Alman Milli Takımı olmadığı” yönündeki açıklamalarını da eleştirdi. Güler, “Bu buzdağının görünen kısmı olabilir ama aşağıya doğru gidiyor. Ve AfD’nin çoğunluğu bu şekilde düşünüyor. Yüzde 16 ila 20. Bu, ülkenin gerçekliğinin bir parçası!” diye konuştu. Serap Güler, bu konuda sessiz kalmanın daha iyi olduğunu düşünmediğini belirterek, “Ancak bu konuda konuşmalıyız, şu anlamda: Hayır, insanların büyük bir kısmı bunu farklı görüyor ve bu küçük kısmı diğer bakış açısına ikna etmek önemli” dedi. Futbol antrenörü Ewald Lienen de “Milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu diye AfD ile başa çıkamayız. Bunun yerine, bu tür insanların neden basit cevaplar ve yanlış analizlerle memnuniyetsiz oldukları belli olan insanlara ulaşmayı başardıklarını düşünmeliyiz” dedi.