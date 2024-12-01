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AfD, AB’den çıkmak istiyor

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#ALMANYA#AFD#AVRUPADAN HABERLER
AfD, AB’den çıkmak istiyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 18:01

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), partinin 23 Şubat 2025’te yapılması beklenen seçimlerde iktidar olması halinde Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmak ve para birimi olarak Euro yerine tekrar Alman Markı’na dönmek istediği bildirildi.

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AfD’den yapılan açıklamaya göre, AfD’nin, 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak konferansının ana önergesi olarak hazırlanan taslak program delegelere gönderildi. Taslak programda, AfD’nin iktidara gelinmesi halinde AB’den çıkılacağı, Euro’nun yerine Alman Markı kullanılacağı belirtildi. Programda dış sınırların düzensiz göçe karşı korunması gerektiği, AB ve Avro’nun kaldırılması konularında ise referanduma gidileceği yer aldı. AfD, Almanya’da artık kullanılmayan nükleer enerjiye geri dönmeyi ve Rusya’dan gelen Kuzey Akım (Nordstream) boru hatları üzerinden yeniden gaz temini yapılmasını istiyor. Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımların kaldırılmasının istendiği programda, Ukrayna’ya karşı savaşın Avrupa barış düzenini bozduğu ifade ediliyor. Taslak programın 11 Ocak’taki parti çalıştayında kabul edilmesi bekleniyor.

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#ALMANYA#AFD#AVRUPADAN HABERLER

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