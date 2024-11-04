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AEV’nin sandalye yogasına yoğun ilgi

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#Münih Yabancı Veliler Derneği#Nilay Tezcan#AEV
AEV’nin sandalye yogasına yoğun ilgi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 11:02

Münih Yabancı Veliler Derneği (AEV) öncülüğünde ‘Stresle başa çıkmak için doğru nefes teknikleri’ konusunda düzenlenen ‘Sandalye Yogası’ yoğun ilgi gördü.

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AEV’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da Schliersee’de düzenlediği etkinliğe 7’den 77’ye çok sayıda kişi katıldı. Grupların yanı sıra özel olarak da yoga dersleri veren Nilay Tezcan, stresi yenmek için doğru nefes alıp vermenin tekniklerine yönelik detaylı bilgiler verdi. 2023 yılında Münih’e taşınan deneyimli yoga hocası Nilay Tezcan, AEV çatısı altında bu aydan itibaren her salı günü saat 09.30-11.00 arası ‘mat yogası’, cuma günleri de saat 11.30-12.30 arasında ‘sandalye yogası’ kursları vereceğini söyledi. Velilerin yanı sıra yakınlarını da bu kurslara katılmaya davet ederken, edinecekleri bilgi ve deneyimlerle stresi daha kolay bir biçimde yeneceklerini de söyledi. Seminerin ardından katılımcılar şelaleleri, yakın civarda bulunan hayvan çiftliğini ve ünlü Schliersee (Schlier Gölü) çevresini gezme fırsatı buldu. Seminer sonunda grup bir hatıra fotoğrafı da çektirdi. Münih AEV’nin programları ve çalışmaları hakkında www.aev-muenchen.de internet sitesinden veya aev@aev-muenchen.de adresine mail göndererek daha detaylı bilgi alınabileceği de belirtildi.

AEV’nin sandalye yogasına yoğun ilgi


 

 

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#Münih Yabancı Veliler Derneği#Nilay Tezcan#AEV

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