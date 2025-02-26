Adliye önünde silahlı çatışma! Film sahnesi gibi! Yaralılar var...

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POLİS ve sağlık ekipleri mahkeme önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay, ünlü boksör Besar Nimani’nin öldürülmesiyle ilgili davanın görüldüğü gün meydana geldi. Boksör Besar Nimani’nin katil zanlısı olarak 38 yaşındaki Hüseyin Akkurt, Bielefeld Eyalet Mahkemesi’nde yargılanmaya başladı. Hüseyin Akkurt Temmuz ayında Brüksel’de yakalanmıştı. Davayla bağlantılı ikinci bir şüphelinin ise hâlâ firarda olduğu öğrenildi.

‘DIŞARIDA BİRİ ATEŞ AÇIYOR’

Saat 13.30 sularında, duruşma sona erdikten kısa bir süre sonra mahkeme çıkışına yaklaşık 150 metre mesafede silah sesleri duyuldu. Görgü tanıkları, mahkeme salonunun önündeki güvenlik görevlilerinin aniden “Dışarıda biri ateş açıyor!” diye bağırdığını, panik içinde herkesin sokağa kaçtığını anlattı. Şüphelilerden biri bir binaya sığınarak barikat kurarken, diğerinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Polis helikopteri olay yerinde devriye uçuşları yaptı.

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BOKSÖRÜ PUSUYA DÜŞÜRDÜLER

Alman basınına göre, saldırıda vurulanlar arasında sanık Hüseyin Akkurt’un en az iki aile üyesi bulunuyor. Yaralılardan biri bacağından vurulurken, diğerinin göğsüne isabet eden kurşun nedeniyle hayati tehlike altında olduğu bildirildi. Savcılık iddianamesine göre, Hüseyin Akkurt ve firari sanık Ayman Dawoud Kirit (33), 9 Mart 2023’te Bielefeld şehir merkezinde Besar Nimani’yi pusuya düşürdü. Eski şampiyon boksör, Obernstraße yaya bölgesinde BMW X5 aracını park ettikten sonra bir kafeye yöneldiği sırada saldırıya uğradı.

İdialara göre, iki saldırgan boksöre en az 16 el ateş açtı. Olayın bir mafya hesaplaşması olabileceği üzerinde duruluyor.