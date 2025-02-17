Adlershof TV stüdyoları dolup taştı

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Hâlâ da yaşanıyor...Televizyon kanallarında da...9 Şubat’ta Alman kamu televizyonları ARD ve ZDF’te, SPD’nin başbakan adayı Şansölye Olaf Scholz ile CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz karşı karşıya geldi.13 Şubat’ta da ZDF’te Scholz ve Merz ile sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) başbakan adayı Alice Weidel ve Yeşiller’in başbakan adayı izleyicilerin katıldığı programda sınav verdi.Aynı programda yer almak için Birlik Sahra Wagenknecht’in (BSW) Eş Başkanı Sahra Wagenknecht “Ben de başbakan adayıyım” diyerek, kendisinin devre dışı bırakılmasına itiraz etti.Hatta Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Yüksek İdari Mahkemesi’ne bile başvurdu.Ancak mahkeme, yüzde 5 sınırını aşması bile zor olacağını gerekçe göstererek, BSW Eş Başkanı’nın programa davet edilmemesinde bir sakınca olmadığına karar verdi.

‘BİZİM DE BAŞBAKAN ADAYLARIMIZ VAR’

Dün akşam da Almanya’daki özel televizyon kanallarından RTL’de aynı “dörtlü”, yani Scholz, Merz, Weidel ve Habeck 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimlere tam bir hafta kala kozlarını paylaştı.

Aslında RTL’deki programın da başlangıçta Scholz ve Merz ‘ikilisi’nin katılımıyla gerçekleşmesi öngörülmüştü.

Ancak sonradan “Bizim de başbakan adaylarımız var” diye diğer partilerden tepkiler yükselince RTL Alice Weidel ile Robert Habeck’i de davet etti.

İşte dün akşam Almanya’nın başbakanlığına soyunan 4 lider aday başkent Berlin yakınlarındaki Adlershof TV stüdyolarında bir araya gelerek hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyicilerin önünde sınav verdi.

Ancak canlı yayınlanan bu programdan önce aynı stüdyolarda Sol Partili Gregor Gysi, BSW Eş Başkanı Sahra Wagenknecht ile FDP Genel Başkanı Christian Lindner, özel televizyon kanallarından N-TV sunucularından Roberta Bieling und Nikolaus Blome’nin sorularını yanıtladılar.

‘NAZİLER DIŞARI’

Scholz, Merz, Weidel ve Habeck “dörtlüsünü” izlemek için stüdyonun önünde insanlar saatlerce bekledi.

Hem de eksi 3 dereceyi aşan soğuk havada.

Daha sonra stüdyo dolup taştı.

Program saat 20.15’te başlayacağı halde AfD’li Alice Weidel saat 19.14’de Adlershof stüdyolarının önüne geldi.

Weidel gelir gelmez SPD, CDU ve Yeşiller taraftarlarından “Nazi dışarı!” sesleri yükseldi.

Aynı anda hoparlörden daha ziyade solcuların benimsediği İtalyanca “Bella ciao” (Çav Bella- Elveda güzelim) parçası müziği de...

Alice Weidel bunlara aldırış etmeyerek, kendisini bekleyen AfD taraftarlarının yanına gitti.

Onlarla kısa bir süre sohbet ederek stüdyoya geçti.

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KIRICI OLMAMAYA ÖZEN GÖSTERDİLER

Daha sonra da Robert Habeck, Başbakan Olaf Scholz ve Friedrich Merz, Adlershof’a geldi.

Hem de alkışla karşılandılar.

Federal Meclis’teki konuşmalarında Şansölye Scholz ile CDU lideri Merz zaman zaman yüksek sesle karşılıklı suçlamalarda bulundukları halde, dün akşamki programda çok daha sakin bir tutum sergilediler.

Her ne kadar çeşitli konularda hemfikir olmasalar da, kendi tezlerini savunurken ve karşılıklı suçlamaları geri çevirirken kırıcı olmayan bir dil kullanamaya özen gösterdiler.

‘HAİNCE BİR SÖYLEM KULLANDINIZ’

Ancak Friedrich Merz, Alice Weidel’in “Rusya’nın Almanya’yı artık nötr olarak algılamadığı” şeklindeki saptamasına sert tepki gösterdiği de gözden kaçmadı.

Weidel’e “Az önce haince bir söylem kullandınız” dedi.

“Hayır Bayan Weidel, biz nötr değiliz, biz Ukrayna’dan yanayız, Ukrayna’nın bizim politik düzenimizi savunmasından yanayız” dedi.

Ve “Sizin ülkemizde asla politik sorumluluk üstlenmemeniz için elimden geleni sonuna kadar yapacağım” açıklamasında da bulundu.

Ancak her şeye rağmen 7.5 milyon kişinin izlediği programda, Almanya’nın başbakanlığına soyunan 4 aday da liderliğe yaraşır ve yakışan bir tutum sergilemeye özen gösterdiler.