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Adını bilen yok! Süper Lig'den Çin'e transfer oldu

Güncelleme Tarihi:

#RAMS Başakşehir#AVRUPADAN HABER#Shaocong Wu
Adını bilen yok Süper Ligden Çine transfer oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 15:52

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Shaocong Wu'nun Çin'e transfer olduğunu açıkladı. Shaocong Wu, bu sezon hiç forma giymedi.

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Ara transfer döneminde hareketli günler yaşanmaya devam ederken RAMS Başakşehir'in futbolcusu Shaocong Wu Çin'e transfer oldu. RAMS Başakşehir, 24 yaşındaki Çinli defans oyuncusu Shaocong Wu'nun, Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan'a transfer olduğunu duyurdu. Shaocong Wu, bu sezon hiç forma giymedi.

Adını bilen yok Süper Ligden Çine transfer oldu
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RAMS Başakşehir'in açıklamasında, "Futbolcumuz Shaocong Wu'nun transferi konusunda Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan ile anlaşmaya varılmıştır. Shaocong Wu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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#RAMS Başakşehir#AVRUPADAN HABER#Shaocong Wu

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