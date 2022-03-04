Adım adım özgürlük...

Bir dönem Werder Bremen II
kadrosunda yer alan ve son olarak Almanya Oberliga
ekiplerinden TB Uphusen
forması giyen gurbetçi oyuncu Abdullah Doğan
, Ukrayna’nın Metalist Kharkiv takımına transferini tamamlamak ve resmi imzaları atmak için Kharkov kentine gitmişti. Transfer işlemlerini tamamlamak için ülkeye giden 25 yaşındaki Doğan’ın havalimanına inmesinin ardından Rusya’nın Ukrayna’ya harekat başlatmasından dolayı futbolcu, ülkede mahsur kalmıştı. Romanya sınırını geçen Doğan, Almanya’nın Hamburg kentine ulaştı.
Abdullah Doğan ayağının tozuyla geldiği baba ocağında Türk basınından ilk kez Hürriyet’e yaşadıklarını anlattı. Oldukça yorgun bitkin olan Doğan şunları söyledi: “Transfer işlemleri için Ukrayna’ya gitmiştim. Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırması sebebiyle orada mahsur kaldım. Sivillerin çoğu gibi ben de sığınaklara indim. Resmen aç susuz orada çaresiz bekliyorduk. Sağolsun DHA aracılığıyla Türkiye’den sesimimizi duydular. Ankara’ya ve Dış İşleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Aklım oradaki çaresiz insanlarda kaldı. Elimden geleni onlar için burada yapmaya çalışacağım.”