Adidas’tan Formula 1 hamlesi!

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Alman Futbol Federasyonu’nun (DFB) geçen yıl dünyaca ünlü Alman spor ürünleri üreticisi Adidas ile yollarını ayırması epey konuşulmuştu. DFB’nin Alman markası yerine Nike’ı tercih etmesi tartışma yaratmıştı. Bu olaydan yaklaşık 10 ay sonra Adidas yeni bir anlaşmayla gündemde. Şirket, Formula 1’in en prestijli takımlarından Mercedes-AMG ile uzun vadeli bir iş birliğine imza attı. Adidas, bu anlaşma ile Puma ve Tommy Hilfiger’ı geride bırakarak Mercedes-AMG’nin yeni ekipman sağlayıcısı oldu.

TARAFTARLAR İÇİN ÖZEL KOLEKSİYON

Adidas CEO’su Björn Gulden, Formula 1 ile olan bu iş birliğinin büyük bir adım olduğunu belirtti. Daha önce Puma’nın başında olan Gulden, kararı gerekçelendirirken, “Motor sporlarına, özellikle Formula 1’e olan ilgi son yıllarda ciddi şekilde arttı” dedi. Mercedes-AMG’nin iki pilotu George Russell ve Andrea Antonelli artık Adidas tasarımlarıyla pistlerde boy gösterecek. Ayrıca taraftarlar için de özel bir Adidas koleksiyonu hazırlanıyor. Bu yeni koleksiyon Şubat ayında görücüye çıkacak.