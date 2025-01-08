×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Adidas’tan Formula 1 hamlesi!

Güncelleme Tarihi:

#Adidas#Formula 1#AVRUPADAN HABERLER
Adidas’tan Formula 1 hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 11:05

Alman Futbol Federasyonu’yla yollarını ayıran Adidas Formula 1’in en prestijli takımlarından Mercedes-AMG ile anlaştı.

Haberin Devamı

Alman Futbol Federasyonu’nun (DFB) geçen yıl dünyaca ünlü Alman spor ürünleri üreticisi Adidas ile yollarını ayırması epey konuşulmuştu. DFB’nin Alman markası yerine Nike’ı tercih etmesi tartışma yaratmıştı. Bu olaydan yaklaşık 10 ay sonra Adidas yeni bir anlaşmayla gündemde. Şirket, Formula 1’in en prestijli takımlarından Mercedes-AMG ile uzun vadeli bir iş birliğine imza attı. Adidas, bu anlaşma ile Puma ve Tommy Hilfiger’ı geride bırakarak Mercedes-AMG’nin yeni ekipman sağlayıcısı oldu.

TARAFTARLAR İÇİN ÖZEL KOLEKSİYON
Adidas CEO’su Björn Gulden, Formula 1 ile olan bu iş birliğinin büyük bir adım olduğunu belirtti. Daha önce Puma’nın başında olan Gulden, kararı gerekçelendirirken, “Motor sporlarına, özellikle Formula 1’e olan ilgi son yıllarda ciddi şekilde arttı” dedi. Mercedes-AMG’nin iki pilotu George Russell ve Andrea Antonelli artık Adidas tasarımlarıyla pistlerde boy gösterecek. Ayrıca taraftarlar için de özel bir Adidas koleksiyonu hazırlanıyor. Bu yeni koleksiyon Şubat ayında görücüye çıkacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adidas#Formula 1#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!