Adidas’a vergi baskını

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ADIDAS’tan yapılan açıklamaya göre, inceleme Ekim 2019 ile Ağustos 2024 arasındaki dönemi kapsıyor ve Almanya’ya ithal edilen ürünlerdeki gümrük ve vergi düzenlemelerine uyumun denetlenmesiyle ilgili. Şirket yönetimi, yetkililerle iş birliği içinde olduğunu ve gerekli belgeleri sunduğunu duyurdu. Adidas, ilgili gümrük makamlarıyla yıllardır konuya dair görüşmeler yürüttüklerini ve soruşturmanın, daha önce bilinen bir duruma dayandığını açıkladı. Şirket yapılan açıklamada, Alman ve Avrupa hukukundaki farklı yorumlamalardan kaynaklanan soruların çözümü için yetkililerle yakın iş birliği içinde oldukları belirtildi.

FİNANSAL ETKİ BEKLENMİYOR

Açıklamada, bu incelemelerin mali açıdan ‘önemli bir etki’ yaratmasının beklenmediği de iade edildi. Soruşturmanın sonucunun Adidas’ın işleyişine nasıl yansıyacağı ise merakla bekleniyor. Adidas’ın bu açıklaması, Almanya’da büyük şirketlerin vergi uyumluluğuna yönelik artan denetimlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.