Adidas’a KfW’den 2.4 milyar Euro’luk can simidi

ALMANYA mali kriz yaşayan şirketlere kredi desteği vermeyi sürdürüyor. Dünyaca tanınan spor malzemeleri üreticisi Adidas da ihtiyaç duyduğu kredi için onay aldı. Devlet yatırım bankası KfW, Adidas’ın talep ettiği 2 milyar 400 milyon Euro’luk krediyi vereceğini şirkete bildirdi. Hükümet, Kovid-19 salgını nedeniyle borsada hisse senetleri büyük düşüş kaydeden Adidas’ı korumak amacıyla krediyi verdi. Böylece şirketin hisselerinin değer kaybının da önüne geçildi. Adidas yönetimi tarafından yapılan açıklamada “Kredinin onaylamasıyla salgın sonucu oluşan büyük mali sıkıntı aşılacak. Şirkette mali denge ve istikrar sağlanacak” denildi. Şirket aldığı krediyle önce borsada büyük değer kaybeden hisselerini toplayacak. Uzun vadede ise üretimini ve satışını planlayacak. Adidas şirketi iki hafta önce acil krediye ihtiyaçlarının olduğunu duyurmuş kiralarını dahi ödeyemez duruma geldiklerini açıklamıştı. Ancak gelen tepkiler üzerine geri adım atan yönetim, hem özür dilemiş hem de kiralarını ödemişti.