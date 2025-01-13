Adem öğretmenden kilim dersi!

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KİLİMLERİN her bir rengi ve deseni, Türk kültüründe özel bir anlam taşıyor. Öğrenciler, bu desenlerin tarihsel ve kültürel arka planını öğrenerek, bu sanatsal ifadelerin ne denli derin bir anlam barındırdığını kavradılar. Dersin bir diğer önemli kısmı ise geleneksel dokuma tekniklerinin öğretilmesi ve uygulamalı olarak el emeği bilekliklerin hazırlanmasıydı. Bu süreçte öğrenciler, ipliklerin nasıl dokunacağını, motiflerin nasıl oluşturulacağını ve renklerin nasıl bir araya getirileceğini deneyimlediler. Kendi elleriyle yaptıkları bileklikler, sadece birer aksesuar olmanın ötesinde, öğrencilerin yaratıcılıklarını ifade ettikleri birer sanat eseri haline geldi.